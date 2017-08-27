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Nutraukta gamyba
SCF282
Sunaikina 99,9 % žalingų mikrobų
Sterilizuoja per 2 minutes
Telpa 4 „Philips Avent“ buteliukai
Tinka daugumai mikrobangų krosnelių
Mikrobangų krosnelės garų sterilizatorių galima naudoti norint sterilizuoti kūdikių buteliukus ir kitus gaminius, nes vos per 2 minutes sunaikinama 99,9% mikrobų ir bakterijų. Tiksli ciklo trukmė priklauso nuo turimos mikrobangų krosnelės galingumo. 2 minutės esant 1200–1850 W, 4 minutės esant 850–1100 W, 6 minutės esant 500–800 W.
Įrodyta, kad mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius sunaikina 99,9 % mikrobų ir bakterijų.
Turinys lieka sterilus iki 24 val., jei dangtelis būna neatidarytas.
4.0
iš 5
1
Apžvalga
Simon2016
27/08/2017
Magyarország
Mindent ebben sterilizáltam
Két pici gyerek mellett bizony gyakran előkerül. Cumisüveg, cumi, mellszívó alkatrészek, vagy gyógyszeradagoló, mind-mind megy a sterilizálóba. Azért szeretem, mert a mosogatógépben elmosható, praktikus, sokminden elfér benne. Egyetlen szépséghibája, hogy pont kitölti a mikrót, ezért kicsit nehéz bepaszirozni, de összességében nagyon hasznos, és jól használható termék.
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló
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