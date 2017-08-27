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  • Greitas mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius
  • Greitas mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius
  • Greitas mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius
  • Greitas mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius
  • Greitas mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius
  • Greitas mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius
  • Greitas mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius
  • Greitas mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius
  • Greitas mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius
  • Greitas mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventMikrobangų krosnelės garų sterilizatorius

SCF282

4
| (1) Apžvalga
Greitas mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius
„Philips Avent“ mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius yra puikus pasirinkimas, jei reikia greitai ir efektyviai sterilizuoti namuose arba keliaujant. Vienu metu galima sterilizuoti iki 4 „Philips Avent“ buteliukų arba gaminių, per 2 min. sunaikinant iki 99,9 % mikrobų.
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Tinka naudoti namuose ir visur kitur

Greitas mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius

  • Sunaikina 99,9 % žalingų mikrobų

  • Sterilizuoja per 2 minutes

  • Telpa 4 „Philips Avent“ buteliukai

  • Tinka daugumai mikrobangų krosnelių

Mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius paruošia per 2 minutes

Mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius paruošia per 2 minutes

Mikrobangų krosnelės garų sterilizatorių galima naudoti norint sterilizuoti kūdikių buteliukus ir kitus gaminius, nes vos per 2 minutes sunaikinama 99,9% mikrobų ir bakterijų. Tiksli ciklo trukmė priklauso nuo turimos mikrobangų krosnelės galingumo. 2 minutės esant 1200–1850 W, 4 minutės esant 850–1100 W, 6 minutės esant 500–800 W.

Sunaikina 99,9 % mikrobų ir bakterijų

Sunaikina 99,9 % mikrobų ir bakterijų

Įrodyta, kad mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius sunaikina 99,9 % mikrobų ir bakterijų.

Turinys lieka sterilus iki 24 val.

Turinys lieka sterilus iki 24 val.

Turinys lieka sterilus iki 24 val., jei dangtelis būna neatidarytas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

1

Apžvalga

5
3
2
1

27/08/2017

Magyarország

Magyarország

Mindent ebben sterilizáltam

Két pici gyerek mellett bizony gyakran előkerül. Cumisüveg, cumi, mellszívó alkatrészek, vagy gyógyszeradagoló, mind-mind megy a sterilizálóba. Azért szeretem, mert a mosogatógépben elmosható, praktikus, sokminden elfér benne. Egyetlen szépséghibája, hogy pont kitölti a mikrót, ezért kicsit nehéz bepaszirozni, de összességében nagyon hasznos, és jól használható termék.

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 