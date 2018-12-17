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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Sunaikina 99,9 % žalingų mikrobų
Sterilizuoja per 6 minutes
Telpa 6 „Philips Avent“ buteliukai
Regul. „trys viename“ konstrukcija
Sterilizatorius pasižymi unikalia moduline konstrukcija, todėl buteliukus ir priedus uždėsite patogiai ir bus nesunku viską tvarkyti. Uždėti ir nuimti labai patogu. Be to, užima nedaug vietos virtuvėje.
Sterilizatorius išlaiko kūdikio buteliuko, pientraukio ir kt. turinį sterilų iki 24 val., jei dangtelis lieka neatidarytas.
Vienu metu telpa iki šešių 330 ml / 11 oz „Philips Avent Classic“ ir „Natural“ buteliukų.
4.9
iš 5
181
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Vykintas
17/12/2018
Lietuva
Puikus pirkinys
Išties geras pirkinys, labai džiaugiasi žmona, nebereikia virinto vandens, žaisti su plovimais ir kankintis prie kriauklės. Paprastas dalykas, paspaudi mygtuką, po kelių minučių jau buteliukai sterilizuoti. Patogu ir paprasta. Telpa man daugiau buteliukų vaiko, šeši apačioje, jeigu mažesni, galima sudėti irdaugiau viršuje, žindukai ir visą kitką pirkau taip pat avent, tai net ir nebaisu dėti :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF284/03 „Trys viename“ elektrinis garų sterilizatorius
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF284/03 „Trys viename“ elektrinis garų sterilizatorius
kokoNT
16/02/2020
Polska
Akcijos dalis
Bohater zwalczający niewidocznych przeciwników
Jestem mamą 8- miesięcznego synka Ignasia. Intensywnie od niedawna eksploatujemy smoczki, butelki, gryzaki i inne zabawki. Sterylizator jest nieocenioną pomocą w utrzymaniu czystości rzeczy, które przecież moje dziecko bierze ciągle do buzi. Dzięki temu urządzeniu mam pewność, że wszelkie groźne dla niego zarazki są skutecznie zabijane. W praktyce urządzenie jest stosunkowo sporych rozmiarów (dzięki czemu jest bardzo pojemne). Posiada dwa poziomy - górny dla smoczków i dziubków do butelek, a drugi na same butelki i większe elementy. Sterylizator jest banalny w obsłudze - nalewamy wodę na podstawkę, włączamy i gotowe. Wystarczy poczekać około 6 minut (plus czas do ostygnięcia) i proces zakończony. Podczas pracy urządzenie jest bardzo ciche i wydziela niewiele pary. Polecam sterylizator każdemu, komu dobro pociechy nie jest obojętne!
Argumentai už
Cicha praca, skuteczne działanie, spora pojemność jednego wsadu, mała ilość wydzielanej pary
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF284/03 Elektryczny sterylizator parowy 3 w 1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF284/03 Elektryczny sterylizator parowy 3 w 1
malamyszka25
15/02/2020
Polska
Akcijos dalis
Ten produkt jest rewelacyjny !
polecam każdej młodej zabieganej mamie, SKRACA czas wyparzania butelek więc więcej czasu możemy spędzić z maluszkiem.
Argumentai už
oszczędza czas , precyzyjnie i szybko sterylizuje butelki ,pojemny
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF284/03 Elektryczny sterylizator parowy 3 w 1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF284/03 Elektryczny sterylizator parowy 3 w 1
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.