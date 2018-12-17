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  • Patogus ir veiksmingas sterilizavimas
  • Patogus ir veiksmingas sterilizavimas
  • Patogus ir veiksmingas sterilizavimas
  • Patogus ir veiksmingas sterilizavimas
  • Patogus ir veiksmingas sterilizavimas
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  • Patogus ir veiksmingas sterilizavimas
  • Patogus ir veiksmingas sterilizavimas
  • Patogus ir veiksmingas sterilizavimas
  • Patogus ir veiksmingas sterilizavimas

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Trys viename“ elektrinis garų sterilizatorius

SCF284/03

4.9
| (181) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Patogus ir veiksmingas sterilizavimas
Dėl savo pritaikomo dydžio elektrinis „Philips Avent“ sterilizatorius „trys viename“ užima mažiau virtuvės ploto, tačiau jame puikiai telpa elementai, kuriuos norite sterilizuoti – tai gali būti ir keletas mažų elementų, ir visiškai prikrautas krepšelis.
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Pritaikomas ir lengvai užpildomas

Patogus ir veiksmingas sterilizavimas

  • Sunaikina 99,9 % žalingų mikrobų

  • Sterilizuoja per 6 minutes

  • Telpa 6 „Philips Avent“ buteliukai

  • Regul. „trys viename“ konstrukcija

„Trys viename“ modulinė konstrukcija

„Trys viename“ modulinė konstrukcija

Sterilizatorius pasižymi unikalia moduline konstrukcija, todėl buteliukus ir priedus uždėsite patogiai ir bus nesunku viską tvarkyti. Uždėti ir nuimti labai patogu. Be to, užima nedaug vietos virtuvėje.

Sterilus iki 24 val., jei dangtelis lieka neatidarytas

Sterilus iki 24 val., jei dangtelis lieka neatidarytas

Sterilizatorius išlaiko kūdikio buteliuko, pientraukio ir kt. turinį sterilų iki 24 val., jei dangtelis lieka neatidarytas.

Talpi konstrukcija

Talpi konstrukcija

Vienu metu telpa iki šešių 330 ml / 11 oz „Philips Avent Classic“ ir „Natural“ buteliukų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

181

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

3

17/12/2018

Lietuva

Lietuva

Puikus pirkinys

Išties geras pirkinys, labai džiaugiasi žmona, nebereikia virinto vandens, žaisti su plovimais ir kankintis prie kriauklės. Paprastas dalykas, paspaudi mygtuką, po kelių minučių jau buteliukai sterilizuoti. Patogu ir paprasta. Telpa man daugiau buteliukų vaiko, šeši apačioje, jeigu mažesni, galima sudėti irdaugiau viršuje, žindukai ir visą kitką pirkau taip pat avent, tai net ir nebaisu dėti :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF284/03 „Trys viename“ elektrinis garų sterilizatorius

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF284/03 „Trys viename“ elektrinis garų sterilizatorius

16/02/2020

Polska

Polska

Bohater zwalczający niewidocznych przeciwników

Jestem mamą 8- miesięcznego synka Ignasia. Intensywnie od niedawna eksploatujemy smoczki, butelki, gryzaki i inne zabawki. Sterylizator jest nieocenioną pomocą w utrzymaniu czystości rzeczy, które przecież moje dziecko bierze ciągle do buzi. Dzięki temu urządzeniu mam pewność, że wszelkie groźne dla niego zarazki są skutecznie zabijane. W praktyce urządzenie jest stosunkowo sporych rozmiarów (dzięki czemu jest bardzo pojemne). Posiada dwa poziomy - górny dla smoczków i dziubków do butelek, a drugi na same butelki i większe elementy. Sterylizator jest banalny w obsłudze - nalewamy wodę na podstawkę, włączamy i gotowe. Wystarczy poczekać około 6 minut (plus czas do ostygnięcia) i proces zakończony. Podczas pracy urządzenie jest bardzo ciche i wydziela niewiele pary. Polecam sterylizator każdemu, komu dobro pociechy nie jest obojętne!

Argumentai už

Cicha praca, skuteczne działanie, spora pojemność jednego wsadu, mała ilość wydzielanej pary

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF284/03 Elektryczny sterylizator parowy 3 w 1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF284/03 Elektryczny sterylizator parowy 3 w 1

15/02/2020

Polska

Polska

Ten produkt jest rewelacyjny !

polecam każdej młodej zabieganej mamie, SKRACA czas wyparzania butelek więc więcej czasu możemy spędzić z maluszkiem.

Argumentai už

oszczędza czas , precyzyjnie i szybko sterylizuje butelki ,pojemny

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF284/03 Elektryczny sterylizator parowy 3 w 1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF284/03 Elektryczny sterylizator parowy 3 w 1

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 