Jestem mamą 8- miesięcznego synka Ignasia. Intensywnie od niedawna eksploatujemy smoczki, butelki, gryzaki i inne zabawki. Sterylizator jest nieocenioną pomocą w utrzymaniu czystości rzeczy, które przecież moje dziecko bierze ciągle do buzi. Dzięki temu urządzeniu mam pewność, że wszelkie groźne dla niego zarazki są skutecznie zabijane. W praktyce urządzenie jest stosunkowo sporych rozmiarów (dzięki czemu jest bardzo pojemne). Posiada dwa poziomy - górny dla smoczków i dziubków do butelek, a drugi na same butelki i większe elementy. Sterylizator jest banalny w obsłudze - nalewamy wodę na podstawkę, włączamy i gotowe. Wystarczy poczekać około 6 minut (plus czas do ostygnięcia) i proces zakończony. Podczas pracy urządzenie jest bardzo ciche i wydziela niewiele pary. Polecam sterylizator każdemu, komu dobro pociechy nie jest obojętne!