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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Sunaikina 99,9 % žalingų mikrobų
Sterilizuoja per 6 minutes
Telpa 6 „Philips Avent“ buteliukai
Regul. „trys viename“ konstrukcija
Sterilizatorius pasižymi unikalia moduline konstrukcija, todėl buteliukus ir priedus uždėsite patogiai ir bus nesunku viską tvarkyti. Uždėti ir nuimti labai patogu. Be to, užima nedaug vietos virtuvėje.
Sterilizatorius išlaiko kūdikio buteliuko, pientraukio ir kt. turinį sterilų iki 24 val., jei dangtelis lieka neatidarytas.
Vienu metu telpa iki šešių 330 ml / 11 oz „Philips Avent Classic“ ir „Natural“ buteliukų.
4.4
iš 5
7
Atsiliepimai
80%
Rekomenduoja šį gaminį
Crisstinna
29/10/2019
România
Patvirtintas pirkėjas
Un produs senzational
un sterilizator foarte bun si util atunci cand ai un bebe. Merita toti banii. Este destul de incapator si practic. Sunt foarte multumita de el...nu stiu ce m asi face fara el
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1
Jucusbaba
14/08/2019
Magyarország
Ez a termék megkönnyíti a mindennapokat
Nagyon szeretjük ezt a terméket, főleg így kisbaba mellett, hiszen pár perc alatt elvégzi a dolgát, rendkívűl praktikus, kevés helyet foglal és nem utolsó szempont, hogy nem kell bajlódni a mosogatásával.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Pixy
03/08/2019
Magyarország
Nagyon hasznos!
Nagyon jól használható. Könnyen és gyorsan lehet vele sterilizálni a baba etetéséhez szükséges dolgokat. Nekünk megkönnyítette a mindennapjainkat,mivel nem kellett a steriluzáló mellett állni,addig tudtam foglalkozni a babával.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.