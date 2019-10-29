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  • Patogus ir veiksmingas sterilizavimas
  • Patogus ir veiksmingas sterilizavimas
  • Patogus ir veiksmingas sterilizavimas
  • Patogus ir veiksmingas sterilizavimas
  • Patogus ir veiksmingas sterilizavimas
  • Patogus ir veiksmingas sterilizavimas
  • Patogus ir veiksmingas sterilizavimas
  • Patogus ir veiksmingas sterilizavimas
  • Patogus ir veiksmingas sterilizavimas
  • Patogus ir veiksmingas sterilizavimas
  • Patogus ir veiksmingas sterilizavimas
  • Patogus ir veiksmingas sterilizavimas

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Trys viename“ elektrinis garų sterilizatorius

SCF285/03

4.4
| (7) Atsiliepimai | 80% Rekomenduoja šį gaminį
Patogus ir veiksmingas sterilizavimas
Dėl savo pritaikomo dydžio elektrinis „Philips Avent“ sterilizatorius „trys viename“ užima mažiau virtuvės ploto, tačiau jame puikiai telpa elementai, kuriuos norite sterilizuoti – tai gali būti ir keletas mažų elementų, ir visiškai prikrautas krepšelis.
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Pritaikomas ir lengvai užpildomas

Patogus ir veiksmingas sterilizavimas

  • Sunaikina 99,9 % žalingų mikrobų

  • Sterilizuoja per 6 minutes

  • Telpa 6 „Philips Avent“ buteliukai

  • Regul. „trys viename“ konstrukcija

„Trys viename“ modulinė konstrukcija

„Trys viename“ modulinė konstrukcija

Sterilizatorius pasižymi unikalia moduline konstrukcija, todėl buteliukus ir priedus uždėsite patogiai ir bus nesunku viską tvarkyti. Uždėti ir nuimti labai patogu. Be to, užima nedaug vietos virtuvėje.

Sterilus iki 24 val., jei dangtelis lieka neatidarytas

Sterilus iki 24 val., jei dangtelis lieka neatidarytas

Sterilizatorius išlaiko kūdikio buteliuko, pientraukio ir kt. turinį sterilų iki 24 val., jei dangtelis lieka neatidarytas.

Talpi konstrukcija

Talpi konstrukcija

Vienu metu telpa iki šešių 330 ml / 11 oz „Philips Avent Classic“ ir „Natural“ buteliukų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

7

Atsiliepimai

80%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

29/10/2019

România

România

Patvirtintas pirkėjas

Un produs senzational

un sterilizator foarte bun si util atunci cand ai un bebe. Merita toti banii. Este destul de incapator si practic. Sunt foarte multumita de el...nu stiu ce m asi face fara el

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1

14/08/2019

Magyarország

Magyarország

Ez a termék megkönnyíti a mindennapokat

Nagyon szeretjük ezt a terméket, főleg így kisbaba mellett, hiszen pár perc alatt elvégzi a dolgát, rendkívűl praktikus, kevés helyet foglal és nem utolsó szempont, hogy nem kell bajlódni a mosogatásával.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

03/08/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon hasznos!

Nagyon jól használható. Könnyen és gyorsan lehet vele sterilizálni a baba etetéséhez szükséges dolgokat. Nekünk megkönnyítette a mindennapjainkat,mivel nem kellett a steriluzáló mellett állni,addig tudtam foglalkozni a babával.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 