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Nutraukta gamyba
Pliušin. žaisl. su čiulpt. „Ultra Soft“
0 mėn. ir daugiau
Ortodontiniai be BPA
1 migd. ir 1 čiulpt. 0–6 mėn. kūdikiams
Daugiau jokių čiulptukų medžioklių ir paieškų! Su pliušiniu gyvūnėliu čiulptuką rasite lengvai.
Kūdikiai mėgausis papildomu, kiekvieno prisilietimo prie pliušinių gyvūnėlių teikiamu komfortu. Gyvūnėliai pagaminti iš minkštos medžiagos, jų letenos labai lengvos ir jie padeda nepamesti čiulptukų.
Pliušinis gyvūnėlis suderinamas su visais „Philips Avent“ čiulptukais. Tad galite maišyti, derinti ir kurti savo kūdikiui tinkamą gaminį.
5.0
iš 5
12
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Noni1021
08/12/2020
Magyarország
Megnyugtatja a kisbabám
Megnyugtatja a kisbabám. Könnyű tisztán tartani. A cumit egyből elfogadta. A cumi és a zsiráf mindig együtt vannak így nem haggyuk el a cumit sosem.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF348/11 ultra soft snuggle
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF348/11 ultra soft snuggle
Daria 27
29/07/2020
România
Cea mai bună marca de suzeta este cea philips
Am folosit o la prima fetita si durabilă este de calitate superioara
Argumentai už
Super buna
Argumentai prieš
Nici unul
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF348/13 ultra soft snuggle
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF348/13 ultra soft snuggle
Anca23
24/07/2020
România
Recenzie din Campania Philips
Recomand această șuetă,am achizituonat-o în urmă cu ceva timp,înaintea venirii bebelinei pe lume și pot sa zic ca e una dintre cele mai bune investiții făcute,este foarte usor de gasit și mai are un mare plus,o tine si ca jucarie preferată,sunt nedespărțiți!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF348/13 ultra soft snuggle
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF348/13 ultra soft snuggle
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Remiantis 2016 m. JAV atliktu vartotojų testu, kuriame dalyvavo 112 mamų, 96 % teigė, kad nuo skydelio lieka mažiau žymių ant odos ir mažiau dirginama oda
2016–2017 m. JAV atlikti vartotojų testai parodė, kad vidutiniškai 98 % kūdikių patinka tekstūrinis čiulptukas, naudojamas mūsų čiulptukams „Ultra Soft“ ir „Ultra Air“.
Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1
Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites
Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais