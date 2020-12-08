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  • Daugiau komforto su kiekvienu prisilietimu
  • Daugiau komforto su kiekvienu prisilietimu
  • Daugiau komforto su kiekvienu prisilietimu
  • Daugiau komforto su kiekvienu prisilietimu
  • Daugiau komforto su kiekvienu prisilietimu
  • Daugiau komforto su kiekvienu prisilietimu
  • Daugiau komforto su kiekvienu prisilietimu
  • Daugiau komforto su kiekvienu prisilietimu
  • Daugiau komforto su kiekvienu prisilietimu
  • Daugiau komforto su kiekvienu prisilietimu
  • Daugiau komforto su kiekvienu prisilietimu
  • Daugiau komforto su kiekvienu prisilietimu
  • Daugiau komforto su kiekvienu prisilietimu
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Nutraukta gamyba

„Philips“ Aventitin minkštas migdukas

SCF348/13

5
| (12) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Daugiau komforto su kiekvienu prisilietimu
Migdukas „Phlips Avent ultra soft snuggle“ yra pliušinis gyvūnėlis su „ultra soft“ čiulptuku. Migdukas yra lengvas, tad jį galima laikyti šalia kūdikių, kad jie jaustųsi saugiai. Jį lengva surasti ir atkabinti nuo čiulptuko, kad be vargo nuplautumėte.
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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Rinkinyje yra „ultra soft“ čiulptukas

Daugiau komforto su kiekvienu prisilietimu

  • Pliušin. žaisl. su čiulpt. „Ultra Soft“

  • 0 mėn. ir daugiau

  • Ortodontiniai be BPA

  • 1 migd. ir 1 čiulpt. 0–6 mėn. kūdikiams

Padeda jums ir jūsų kūdikiui rasti čiulptuką

Padeda jums ir jūsų kūdikiui rasti čiulptuką

Daugiau jokių čiulptukų medžioklių ir paieškų! Su pliušiniu gyvūnėliu čiulptuką rasite lengvai.

Kūdikiai mėgausis papildomu, kiekvieno prisilietimo teikiamu komfortu

Kūdikiai mėgausis papildomu, kiekvieno prisilietimo teikiamu komfortu

Kūdikiai mėgausis papildomu, kiekvieno prisilietimo prie pliušinių gyvūnėlių teikiamu komfortu. Gyvūnėliai pagaminti iš minkštos medžiagos, jų letenos labai lengvos ir jie padeda nepamesti čiulptukų.

Pliušinis gyvūnėlis suderinamas su visais „Philips Avent“ čiulptukais

Pliušinis gyvūnėlis suderinamas su visais „Philips Avent“ čiulptukais

Pliušinis gyvūnėlis suderinamas su visais „Philips Avent“ čiulptukais. Tad galite maišyti, derinti ir kurti savo kūdikiui tinkamą gaminį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

12

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

08/12/2020

Magyarország

Magyarország

Megnyugtatja a kisbabám

Megnyugtatja a kisbabám. Könnyű tisztán tartani. A cumit egyből elfogadta. A cumi és a zsiráf mindig együtt vannak így nem haggyuk el a cumit sosem.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF348/11 ultra soft snuggle

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF348/11 ultra soft snuggle

29/07/2020

România

România

Cea mai bună marca de suzeta este cea philips

Am folosit o la prima fetita si durabilă este de calitate superioara

Argumentai už

Super buna

Argumentai prieš

Nici unul

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF348/13 ultra soft snuggle

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF348/13 ultra soft snuggle

24/07/2020

România

România

Recenzie din Campania Philips

Recomand această șuetă,am achizituonat-o în urmă cu ceva timp,înaintea venirii bebelinei pe lume și pot sa zic ca e una dintre cele mai bune investiții făcute,este foarte usor de gasit și mai are un mare plus,o tine si ca jucarie preferată,sunt nedespărțiți!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF348/13 ultra soft snuggle

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF348/13 ultra soft snuggle

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Remiantis 2016 m. JAV atliktu vartotojų testu, kuriame dalyvavo 112 mamų, 96 % teigė, kad nuo skydelio lieka mažiau žymių ant odos ir mažiau dirginama oda

  2. 2016–2017 m. JAV atlikti vartotojų testai parodė, kad vidutiniškai 98 % kūdikių patinka tekstūrinis čiulptukas, naudojamas mūsų čiulptukams „Ultra Soft“ ir „Ultra Air“.

  3. Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1

  4. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites

  5. Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais