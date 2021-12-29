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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Itin tvirtas čiulptukas
Ortodontiniai be BPA
2 pakuotės
18M+
Ypač didelės oro angos vėdina kūdikio odą, kad ji būtų sausesnė ir raminama.
Itin tvirtas čiulptukas atitinka natūralią gomurio, dantų ir dantenų formą.
Sąmoningai pasirinkome silikono medžiagą „Ultra soft“ ir „Ultra air“ čiulptukams, nes tai saugi ir inertiška medžiaga, plačiai naudojama medicinoje, kurioje nėra pavojingų cheminių medžiagų, endokrininę sistemą veikiančių medžiagų (pvz., BPA) ir alergenų.
4.9
iš 5
144
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
annazacharska3
29/12/2021
Polska
Ten smoczek jest fantastyczny!
Smoczek od pierwszych chwil użytkowania bardzo przypadł do gustu mojemu synkowi. Z pewnością poleciłabym go każdej mamie. Ma piękną kolorystykę, a synek chętnie trzyma go w buzi.
Argumentai už
wygodny w użytkowaniu, piękny design
Argumentai prieš
brak
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/11 Smoczek
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/11 Smoczek
22/12/2021
Polska
Nasz ulubiony smoczek
Smoczek zdecydowanie został numerem 1 u mojej córeczki, gdy ma do wyboru różne sięga po Avent, dla mnie największym plusem jest to, że smoczek nie pozostawia po drzemce dziecka śladu, odcisku na buźce. Podczas snu przestałam słyszeć mlaskanie i zasysanie powietrza przez dziecko, smoczek dzięki dziurką ma świetna wentylacje. Jest zdecydowanie trwały i spore uzębienie 16 miesięcznego dziecko nie naruszyły go. Wizualnie bardzo ładne dziecięce wzory. Polecamy wszystkim dzieciom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/12 Smoczek
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/12 Smoczek
domi-s92
22/12/2021
Polska
Smoczek idealny dla każdej pociechy.
Smoczki doskonale wykonane z bardzo dobrej jakości materiału, dodatkowo dbają o prawidłowy rozwój zgryzu. Moja córka toleruje tylko jeden typ smoczka, a te od razu pokochała. Piękny wzór dodatkowo przyciąga i zachęca. Pudełko od smoczków jest nie tylko wygodnym etui, ale także sterylizatorem, wystarczy dolać wody i włożyć do mikrofalówki. Polecam każdemu, nawet wymagającym maluchom.
Argumentai už
Ergonomiczny kształt - Piękny design -Dobry dla zgryzu. - Otwory do wentylacji. -Dobry na ząbkowanie
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/12 Smoczek
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/12 Smoczek
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites