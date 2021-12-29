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  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
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  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti

„Philips“ Avent Pacifier„ultra air“

SCF349/58

4.9
| (145) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
Raminantys ir kvėpuojami čiulptukai su didesnėmis oro angomis. 9 iš 10 tėvų sutinka: „Philips Avent Ultra Air“ čiulptukai yra patogūs mažiesiems.** Palengvėjimas visada šalia, nesvarbu, kas rūpinasi kūdikiu. Dabar 80% augalų pagrindu.*
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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Sukurta taip, kad kūdikiams būtų patogu augant dantims

Leiskite mažylio odelei kvėpuoti

  • Leiskite kūdikio odelei kvėpuoti

  • Be BPA

  • 2 rinkiniai, 80 % augalinės kilmės*

  • 18 mėn. + su ypač tvirtu čiulptuku

Kūdikio odelė kvėpuoja dėl papildomų didelių skylių orui

Kūdikio odelė kvėpuoja dėl papildomų didelių skylių orui

Skydelio skylės vėdiną kūdikio odą, išlaikydamos ją sausą ir užtikrindamos maksimalų komfortą.

Ortodontinis čiulptukas, sukurtas natūraliai burnos ertmės raidai

Ortodontinis čiulptukas, sukurtas natūraliai burnos ertmės raidai

Mūsų ortodontiniai žindukai yra pagaminti iš minkšto silikono, kuris palaiko natūralius burnos raumenų judesius ir padeda sumažinti netaisyklingo sąkandžio riziką. Siauras čiulptuko kaklelis yra sukurtas taip, kad sumažintų spaudimą tarp liežuvio ir gomurio. „Philips Avent ultra“ čiulptukai yra nepriklausomai sertifikuoti „Oral Health Foundation“. Pagaminti iš 100 % maistui tinkamo silikono, jie yra patvaresni ir ilgesnio tarnavimo nei guminiai (latekso) čiulptukai ir juose nėra BPA, BPS, ftalatų, PVC ir policiklinių aromatinių angliavandenilių.

Ypač tvirtas čiulptukas sveikam dantų dygimui

Ypač tvirtas čiulptukas sveikam dantų dygimui

Mūsų čiulptukai sukurti taip, kad palengvintų natūralią liežuvio padėtį, kuri yra svarbi sveikam kalbos vystymuisi, kai jūsų kūdikis auga. Ypač tvirti, kad kūdikis jaustųsi patogiai dantų dygimo laikotarpiu. Mūsų tekstūrinis silikoninis čiulptukas sukurta taip, kad imituotų mamos krūties pojūtį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

145

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

2

29/12/2021

Polska

Polska

Ten smoczek jest fantastyczny!

Smoczek od pierwszych chwil użytkowania bardzo przypadł do gustu mojemu synkowi. Z pewnością poleciłabym go każdej mamie. Ma piękną kolorystykę, a synek chętnie trzyma go w buzi.

Argumentai už

wygodny w użytkowaniu, piękny design

Argumentai prieš

brak

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/11 Smoczek

Date of Use 2021-11-29

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/11 Smoczek

Date of Use 2021-11-29

22/12/2021

Polska

Polska

Nasz ulubiony smoczek

Smoczek zdecydowanie został numerem 1 u mojej córeczki, gdy ma do wyboru różne sięga po Avent, dla mnie największym plusem jest to, że smoczek nie pozostawia po drzemce dziecka śladu, odcisku na buźce. Podczas snu przestałam słyszeć mlaskanie i zasysanie powietrza przez dziecko, smoczek dzięki dziurką ma świetna wentylacje. Jest zdecydowanie trwały i spore uzębienie 16 miesięcznego dziecko nie naruszyły go. Wizualnie bardzo ładne dziecięce wzory. Polecamy wszystkim dzieciom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/12 Smoczek

Date of Use 2021-11-22

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/12 Smoczek

Date of Use 2021-11-22

22/12/2021

Polska

Polska

Smoczek idealny dla każdej pociechy.

Smoczki doskonale wykonane z bardzo dobrej jakości materiału, dodatkowo dbają o prawidłowy rozwój zgryzu. Moja córka toleruje tylko jeden typ smoczka, a te od razu pokochała. Piękny wzór dodatkowo przyciąga i zachęca. Pudełko od smoczków jest nie tylko wygodnym etui, ale także sterylizatorem, wystarczy dolać wody i włożyć do mikrofalówki. Polecam każdemu, nawet wymagającym maluchom.

Argumentai už

Ergonomiczny kształt - Piękny design -Dobry dla zgryzu. - Otwory do wentylacji. -Dobry na ząbkowanie

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/12 Smoczek

Date of Use 2021-11-22

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/12 Smoczek

Date of Use 2021-11-22

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Kietos plastikinės dalys, išskyrus silikoninį žinduką (masės balanso metodas).

  2. Remiantis JAV vartotojų apklausa (2023, n=201).

  3. 2023 m. JAV vartotojų apklausa patvirtino, kad „ultra“ serijos čiulptukams naudojamą tekstūrinį čiulptuką „Philips Avent“, priima 98 % kūdikių (n=201).

  4. Palyginti su tradiciniais čiulptukų sterilizavimo metodais (virinimu).

  5. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites.