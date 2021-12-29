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Leiskite kūdikio odelei kvėpuoti
Be BPA
2 rinkiniai, 80 % augalinės kilmės*
18 mėn. + su ypač tvirtu čiulptuku
Skydelio skylės vėdiną kūdikio odą, išlaikydamos ją sausą ir užtikrindamos maksimalų komfortą.
Mūsų ortodontiniai žindukai yra pagaminti iš minkšto silikono, kuris palaiko natūralius burnos raumenų judesius ir padeda sumažinti netaisyklingo sąkandžio riziką. Siauras čiulptuko kaklelis yra sukurtas taip, kad sumažintų spaudimą tarp liežuvio ir gomurio. „Philips Avent ultra“ čiulptukai yra nepriklausomai sertifikuoti „Oral Health Foundation“. Pagaminti iš 100 % maistui tinkamo silikono, jie yra patvaresni ir ilgesnio tarnavimo nei guminiai (latekso) čiulptukai ir juose nėra BPA, BPS, ftalatų, PVC ir policiklinių aromatinių angliavandenilių.
Mūsų čiulptukai sukurti taip, kad palengvintų natūralią liežuvio padėtį, kuri yra svarbi sveikam kalbos vystymuisi, kai jūsų kūdikis auga. Ypač tvirti, kad kūdikis jaustųsi patogiai dantų dygimo laikotarpiu. Mūsų tekstūrinis silikoninis čiulptukas sukurta taip, kad imituotų mamos krūties pojūtį.
4.9
iš 5
145
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
annazacharska3
29/12/2021
Polska
Ten smoczek jest fantastyczny!
Smoczek od pierwszych chwil użytkowania bardzo przypadł do gustu mojemu synkowi. Z pewnością poleciłabym go każdej mamie. Ma piękną kolorystykę, a synek chętnie trzyma go w buzi.
Argumentai už
wygodny w użytkowaniu, piękny design
Argumentai prieš
brak
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/11 Smoczek
Date of Use 2021-11-29
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/11 Smoczek
Date of Use 2021-11-29
22/12/2021
Polska
Nasz ulubiony smoczek
Smoczek zdecydowanie został numerem 1 u mojej córeczki, gdy ma do wyboru różne sięga po Avent, dla mnie największym plusem jest to, że smoczek nie pozostawia po drzemce dziecka śladu, odcisku na buźce. Podczas snu przestałam słyszeć mlaskanie i zasysanie powietrza przez dziecko, smoczek dzięki dziurką ma świetna wentylacje. Jest zdecydowanie trwały i spore uzębienie 16 miesięcznego dziecko nie naruszyły go. Wizualnie bardzo ładne dziecięce wzory. Polecamy wszystkim dzieciom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/12 Smoczek
Date of Use 2021-11-22
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/12 Smoczek
Date of Use 2021-11-22
domi-s92
22/12/2021
Polska
Smoczek idealny dla każdej pociechy.
Smoczki doskonale wykonane z bardzo dobrej jakości materiału, dodatkowo dbają o prawidłowy rozwój zgryzu. Moja córka toleruje tylko jeden typ smoczka, a te od razu pokochała. Piękny wzór dodatkowo przyciąga i zachęca. Pudełko od smoczków jest nie tylko wygodnym etui, ale także sterylizatorem, wystarczy dolać wody i włożyć do mikrofalówki. Polecam każdemu, nawet wymagającym maluchom.
Argumentai už
Ergonomiczny kształt - Piękny design -Dobry dla zgryzu. - Otwory do wentylacji. -Dobry na ząbkowanie
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/12 Smoczek
Date of Use 2021-11-22
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/12 Smoczek
Date of Use 2021-11-22
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Kietos plastikinės dalys, išskyrus silikoninį žinduką (masės balanso metodas).
Remiantis JAV vartotojų apklausa (2023, n=201).
2023 m. JAV vartotojų apklausa patvirtino, kad „ultra“ serijos čiulptukams naudojamą tekstūrinį čiulptuką „Philips Avent“, priima 98 % kūdikių (n=201).
Palyginti su tradiciniais čiulptukų sterilizavimo metodais (virinimu).
Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites.