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  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti

„Philips“ Avent ultra airČiulptukas

SCF354/01

4.9
| (144) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
Pajuskite oro teikiamą komfortą. „Philips Avent ultra air“ čiulptukas turi itin dideles skylutes orui, kad kūdikio oda išliktų sausa. Čiulptukas yra ypač tvirtas ir tinka augantiems dantims ir dantenoms. Čiulptukai yra įvairių spalvų ir dizainų.
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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Sukurta taip, kad kūdikiams būtų patogu augant dantims

Leiskite mažylio odelei kvėpuoti

  • Itin tvirtas čiulptukas

  • Ortodontiniai be BPA

  • 1 pakuotė

  • 18M+

Leidžia kūdikio odelei kvėpuoti

Leidžia kūdikio odelei kvėpuoti

Ypač didelės oro angos vėdina kūdikio odą, kad ji būtų sausesnė ir raminama.

Itin tvirtas čiulptukas

Itin tvirtas čiulptukas

Itin tvirtas čiulptukas atitinka natūralią gomurio, dantų ir dantenų formą.

Čiulptukas pagamintas iš 100 % maistinio silikono

Čiulptukas pagamintas iš 100 % maistinio silikono

Sąmoningai pasirinkome silikono medžiagą „Ultra soft“ ir „Ultra air“ čiulptukams, nes tai saugi ir inertiška medžiaga, plačiai naudojama medicinoje, kurioje nėra pavojingų cheminių medžiagų, endokrininę sistemą veikiančių medžiagų (pvz., BPA) ir alergenų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

144

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

2

29/12/2021

Polska

Polska

Ten smoczek jest fantastyczny!

Smoczek od pierwszych chwil użytkowania bardzo przypadł do gustu mojemu synkowi. Z pewnością poleciłabym go każdej mamie. Ma piękną kolorystykę, a synek chętnie trzyma go w buzi.

Argumentai už

wygodny w użytkowaniu, piękny design

Argumentai prieš

brak

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/11 Smoczek

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/11 Smoczek

22/12/2021

Polska

Polska

Nasz ulubiony smoczek

Smoczek zdecydowanie został numerem 1 u mojej córeczki, gdy ma do wyboru różne sięga po Avent, dla mnie największym plusem jest to, że smoczek nie pozostawia po drzemce dziecka śladu, odcisku na buźce. Podczas snu przestałam słyszeć mlaskanie i zasysanie powietrza przez dziecko, smoczek dzięki dziurką ma świetna wentylacje. Jest zdecydowanie trwały i spore uzębienie 16 miesięcznego dziecko nie naruszyły go. Wizualnie bardzo ładne dziecięce wzory. Polecamy wszystkim dzieciom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/12 Smoczek

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/12 Smoczek

22/12/2021

Polska

Polska

Smoczek idealny dla każdej pociechy.

Smoczki doskonale wykonane z bardzo dobrej jakości materiału, dodatkowo dbają o prawidłowy rozwój zgryzu. Moja córka toleruje tylko jeden typ smoczka, a te od razu pokochała. Piękny wzór dodatkowo przyciąga i zachęca. Pudełko od smoczków jest nie tylko wygodnym etui, ale także sterylizatorem, wystarczy dolać wody i włożyć do mikrofalówki. Polecam każdemu, nawet wymagającym maluchom.

Argumentai už

Ergonomiczny kształt - Piękny design -Dobry dla zgryzu. - Otwory do wentylacji. -Dobry na ząbkowanie

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/12 Smoczek

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF349/12 Smoczek

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  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites