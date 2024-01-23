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Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent AdvancedGreitai veikiantis buteliukų šildytuvas

SCF355/07

4.8
| (83) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Greitas ir tolygus pašildymas
Atėjus laikui maitinti kūdikį, atsargiai pašildykite pieną arba maistą per 3 minutes. Jis šyla palaipsniui ir tolygiai, kad nesusidarytų karštų taškų. Lengvai valdomas prietaisas turi patogų atitirpinimo nustatymą ir gali būti naudojamas kūdikių maistui pašildyti.
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Toliai pašildo vos per 3 minutes

Greitas ir tolygus pašildymas

  • Šildo tolygiai, jokių karštų vietų

  • Pašildo greitai

  • Atšildo švelniai

  • Šilumos išlaikymo funkcija

Pašildo kūdikių buteliukus per 3 minutes

Pašildo kūdikių buteliukus per 3 minutes

Buteliukų šildytuvas pašildys 150 ml / 5 oz talpos pieno buteliuką per 3 minutes*.

Sušildo greitai ir tolygiai

Sušildo greitai ir tolygiai

Buteliukų šildytuvas pašildo greitai ir tolygiai. Šildomas pienas nuolat cirkuliuoja, todėl išvengiama karštų vietų.

Švelnaus atšildymo nustatymas kūdikio buteliukams

Švelnaus atšildymo nustatymas kūdikio buteliukams

Kūdikio buteliukų šildytuve yra patogus atšildymo nustatymas. Saugiau nei atšildant mikrobangų krosnelėje ir patogiau nei naudojant vandenį. Tiesiog pasirinkite nustatymą ir šildykite užšaldytą pieną, kol jis bus skystas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

83

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

23/01/2024

Lietuva

Lietuva

Puikus prietaisas

Puikus kasdienybės pagalbininkas kiekvienuose namuose. Greitai ir efektyviai pašildo tiek pieną, tiek maistą.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCF355/09 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas

Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCF355/09 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas

08/09/2022

Eesti

Eesti

Super abikäsi!

Nii hea ajapäästja. Soojendab ühtlaselt! Soovitan soojalt!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF355/07 Fast bottle warmer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF355/07 Fast bottle warmer

15/08/2022

Eesti

Eesti

Ülihea

Väga hea pudelisoojendaja. Ei teki kuumalaike ja piim soojeneb ühtlaselt.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF355/07 Fast bottle warmer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF355/07 Fast bottle warmer

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Atsakomybės apribojimai

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 150 ml / 5 uncijos pieno 22 °C / 72 °F temperatūroje 260 ml / 9 uncijų „Philips Natural“ buteliuke

  2. „Philips Avent“ motinos pieno talpų ir 2 oz / 60 ml buteliukų negalima naudoti šiame buteliukų šildytuve.