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Nutraukta gamyba
Šildo tolygiai, jokių karštų vietų
Pašildo greitai
Atšildo švelniai
Šilumos išlaikymo funkcija
Buteliukų šildytuvas pašildys 150 ml / 5 oz talpos pieno buteliuką per 3 minutes*.
Buteliukų šildytuvas pašildo greitai ir tolygiai. Šildomas pienas nuolat cirkuliuoja, todėl išvengiama karštų vietų.
Kūdikio buteliukų šildytuve yra patogus atšildymo nustatymas. Saugiau nei atšildant mikrobangų krosnelėje ir patogiau nei naudojant vandenį. Tiesiog pasirinkite nustatymą ir šildykite užšaldytą pieną, kol jis bus skystas.
4.8
iš 5
83
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
mammm
23/01/2024
Lietuva
Puikus prietaisas
Puikus kasdienybės pagalbininkas kiekvienuose namuose. Greitai ir efektyviai pašildo tiek pieną, tiek maistą.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCF355/09 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas
Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCF355/09 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas
jaanikav
08/09/2022
Eesti
Super abikäsi!
Nii hea ajapäästja. Soojendab ühtlaselt! Soovitan soojalt!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF355/07 Fast bottle warmer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF355/07 Fast bottle warmer
Frans90
15/08/2022
Eesti
Ülihea
Väga hea pudelisoojendaja. Ei teki kuumalaike ja piim soojeneb ühtlaselt.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF355/07 Fast bottle warmer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF355/07 Fast bottle warmer
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
150 ml / 5 uncijos pieno 22 °C / 72 °F temperatūroje 260 ml / 9 uncijų „Philips Natural“ buteliuke
„Philips Avent“ motinos pieno talpų ir 2 oz / 60 ml buteliukų negalima naudoti šiame buteliukų šildytuve.