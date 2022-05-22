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Nutraukta gamyba
Su tamsoje švytinčiu pagrindu
Ortodontiniai be BPA
2 vnt.
6–18 mėn.
Ypač didelės oro angos vėdina kūdikio odą, kad ji būtų sausesnė ir raminama.
Naudokitės „ultra air“ čiulptuko tamsoje švytinčiu pagrindu, kad greitai rastumėte kūdikio čiulptuką neįjungę šviesos.
Sąmoningai pasirinkome silikono medžiagą „Ultra soft“ ir „Ultra air“ čiulptukams, nes tai saugi ir inertiška medžiaga, plačiai naudojama medicinoje, kurioje nėra pavojingų cheminių medžiagų, endokrininę sistemą veikiančių medžiagų (pvz., BPA) ir alergenų.
4.9
iš 5
354
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Vasariņa
22/05/2022
Latvija
Ideāls knupītis
Ļoti laba forma, kas neatstāj nospiedumus uz vaidziņiem. Tumsā spīd, kas ir ideāli naktī gultiņā atrast knupi. Ērti, ka knupīšu iepakojums vienlaikus kalpo arī par dezinficēšanas trauciņu - ielej ūdeni, ieliec mikroviļņu krāsnī uz 3 min un knupis ir dezinficēts.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF376/22 Knupītis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF376/22 Knupītis
Eliss14
03/01/2022
Latvija
Lieliski knupīši
Mazulim šobrīd ir viens mēnesis. Gandrīz no pirmajām dzimšanas dienām piedāvaju viņam knupi, jo naktīs bija ļoti nemierīgs. Sākumā lietoju citas firmas knupi, taču tam forma ir pārāk izliekta, līdz ar to plastmasas daļa nospiež mutīti. Philips Avent knupim forma ir taisnāka, nekur nespiež, arī caurumi gaisa cirkulācijai ir gana lieli. Mazulis knupi uzreiz pieņēma. Pie šī arī paliksim un īstā knupja meklējumi ir beigušies. Kā arī vizuāli tie ir ļoti glīti. Zīžamā daļa ir ļoti mīksta, kas ir ļoti svarīgi, jo mazulis vēl ir pavisam mazs.
Argumentai už
Skaists dizains, mīksts silikons
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF376/12 Knupītis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF376/12 Knupītis
MariaLC
06/11/2024
Eesti
Lapse absoluutne lemmiklutt
Mulle väga meeldib, et antud lutt on pimedas helendav. See on muutnud pimedatel õhtutel, öödel lapse rahustamiseks luti leidmise tunduvalt kergemaks. Lisaks on see pehme, armsa disainiga ning suuosa silikooni osa nibu imiteeriv. Viimane aspekt meeldib just seetõttu, et ei oma mõju lapse hambumusele. Kindlasti soovitaksin teistelegi.
Argumentai už
Pimedas helendav, pehme, nibu imiteeriva silikoonosa kujuga.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF377/01 Lutt
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF377/01 Lutt
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
2016–2017 m. atlikti JAV vartotojų bandymai parodė, kad tekstūriniai „Philips Avent“ čiulptukai, naudojami „ultra air“ ir „ultra soft“ čiulptukuose, patinka vidutiniškai 98 % dalyvių
Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites