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  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
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Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent Ultra airČiulptukas „ultra air“

SCF376/22

4.9
| (354) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
Pajuskite oro teikiamą komfortą. „Philips Avent ultra air“ čiulptukas turi itin dideles skylutes orui, kad oda išliktų sausa. Jame sumontuotas tamsoje švytintis mygtukas, kad galėtumėte matyti išjungus šviesą. Čiulptukai yra įvairių spalvų ir dizainų.
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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Lengva rasti tamsoje

Leiskite mažylio odelei kvėpuoti

  • Su tamsoje švytinčiu pagrindu

  • Ortodontiniai be BPA

  • 2 vnt.

  • 6–18 mėn.

Leidžia kūdikio odelei kvėpuoti

Leidžia kūdikio odelei kvėpuoti

Ypač didelės oro angos vėdina kūdikio odą, kad ji būtų sausesnė ir raminama.

Ilgalaikis švytėjimas tamsoje

Ilgalaikis švytėjimas tamsoje

Naudokitės „ultra air“ čiulptuko tamsoje švytinčiu pagrindu, kad greitai rastumėte kūdikio čiulptuką neįjungę šviesos.

Čiulptukas pagamintas iš 100 % maistinio silikono

Čiulptukas pagamintas iš 100 % maistinio silikono

Sąmoningai pasirinkome silikono medžiagą „Ultra soft“ ir „Ultra air“ čiulptukams, nes tai saugi ir inertiška medžiaga, plačiai naudojama medicinoje, kurioje nėra pavojingų cheminių medžiagų, endokrininę sistemą veikiančių medžiagų (pvz., BPA) ir alergenų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

354

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

22/05/2022

Latvija

Latvija

Ideāls knupītis

Ļoti laba forma, kas neatstāj nospiedumus uz vaidziņiem. Tumsā spīd, kas ir ideāli naktī gultiņā atrast knupi. Ērti, ka knupīšu iepakojums vienlaikus kalpo arī par dezinficēšanas trauciņu - ielej ūdeni, ieliec mikroviļņu krāsnī uz 3 min un knupis ir dezinficēts.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF376/22 Knupītis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF376/22 Knupītis

03/01/2022

Latvija

Latvija

Lieliski knupīši

Mazulim šobrīd ir viens mēnesis. Gandrīz no pirmajām dzimšanas dienām piedāvaju viņam knupi, jo naktīs bija ļoti nemierīgs. Sākumā lietoju citas firmas knupi, taču tam forma ir pārāk izliekta, līdz ar to plastmasas daļa nospiež mutīti. Philips Avent knupim forma ir taisnāka, nekur nespiež, arī caurumi gaisa cirkulācijai ir gana lieli. Mazulis knupi uzreiz pieņēma. Pie šī arī paliksim un īstā knupja meklējumi ir beigušies. Kā arī vizuāli tie ir ļoti glīti. Zīžamā daļa ir ļoti mīksta, kas ir ļoti svarīgi, jo mazulis vēl ir pavisam mazs.

Argumentai už

Skaists dizains, mīksts silikons

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF376/12 Knupītis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF376/12 Knupītis

06/11/2024

Eesti

Eesti

Lapse absoluutne lemmiklutt

Mulle väga meeldib, et antud lutt on pimedas helendav. See on muutnud pimedatel õhtutel, öödel lapse rahustamiseks luti leidmise tunduvalt kergemaks. Lisaks on see pehme, armsa disainiga ning suuosa silikooni osa nibu imiteeriv. Viimane aspekt meeldib just seetõttu, et ei oma mõju lapse hambumusele. Kindlasti soovitaksin teistelegi.

Argumentai už

Pimedas helendav, pehme, nibu imiteeriva silikoonosa kujuga.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF377/01 Lutt

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF377/01 Lutt

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  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 2016–2017 m. atlikti JAV vartotojų bandymai parodė, kad tekstūriniai „Philips Avent“ čiulptukai, naudojami „ultra air“ ir „ultra soft“ čiulptukuose, patinka vidutiniškai 98 % dalyvių

  2. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites