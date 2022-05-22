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Tamsoje šviečiantis dangtelis
Be BPA
2 rinkiniai, 80 % augalinės kilmės*
6–18 mėn.
Skydelio skylės vėdiną kūdikio odą, išlaikydamos ją sausą ir užtikrindamos maksimalų komfortą.
Mūsų ortodontiniai žindukai yra pagaminti iš minkšto silikono, kuris palaiko natūralius burnos raumenų judesius ir padeda sumažinti netaisyklingo sąkandžio riziką. Siauras čiulptuko kaklelis yra sukurtas taip, kad sumažintų spaudimą tarp liežuvio ir gomurio. „Philips Avent ultra“ čiulptukai yra nepriklausomai sertifikuoti „Oral Health Foundation“. Pagaminti iš 100 % maistui tinkamo silikono, jie yra patvaresni ir ilgesnio tarnavimo nei guminiai (latekso) čiulptukai ir juose nėra BPA, BPS, ftalatų, PVC ir policiklinių aromatinių angliavandenilių.
Mūsų tekstūruoti silikoniniai žindukai sukurti taip, kad imituotų mamos krūties pojūtį. Paklausę tėvų, kaip jų mažyliai reaguoja į juos, vidutiniškai 98 % atsakė, kad jų kūdikiai priima „Philips Avent ultra“ čiulptukus.
4.9
iš 5
354
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Vasariņa
22/05/2022
Latvija
Ideāls knupītis
Ļoti laba forma, kas neatstāj nospiedumus uz vaidziņiem. Tumsā spīd, kas ir ideāli naktī gultiņā atrast knupi. Ērti, ka knupīšu iepakojums vienlaikus kalpo arī par dezinficēšanas trauciņu - ielej ūdeni, ieliec mikroviļņu krāsnī uz 3 min un knupis ir dezinficēts.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF376/22 Knupītis
Date of Use 2021-11-22
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF376/22 Knupītis
Date of Use 2021-11-22
Eliss14
03/01/2022
Latvija
Lieliski knupīši
Mazulim šobrīd ir viens mēnesis. Gandrīz no pirmajām dzimšanas dienām piedāvaju viņam knupi, jo naktīs bija ļoti nemierīgs. Sākumā lietoju citas firmas knupi, taču tam forma ir pārāk izliekta, līdz ar to plastmasas daļa nospiež mutīti. Philips Avent knupim forma ir taisnāka, nekur nespiež, arī caurumi gaisa cirkulācijai ir gana lieli. Mazulis knupi uzreiz pieņēma. Pie šī arī paliksim un īstā knupja meklējumi ir beigušies. Kā arī vizuāli tie ir ļoti glīti. Zīžamā daļa ir ļoti mīksta, kas ir ļoti svarīgi, jo mazulis vēl ir pavisam mazs.
Argumentai už
Skaists dizains, mīksts silikons
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF376/12 Knupītis
Date of Use 2021-12-03
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF376/12 Knupītis
Date of Use 2021-12-03
MariaLC
06/11/2024
Eesti
Lapse absoluutne lemmiklutt
Mulle väga meeldib, et antud lutt on pimedas helendav. See on muutnud pimedatel õhtutel, öödel lapse rahustamiseks luti leidmise tunduvalt kergemaks. Lisaks on see pehme, armsa disainiga ning suuosa silikooni osa nibu imiteeriv. Viimane aspekt meeldib just seetõttu, et ei oma mõju lapse hambumusele. Kindlasti soovitaksin teistelegi.
Argumentai už
Pimedas helendav, pehme, nibu imiteeriva silikoonosa kujuga.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF377/01 Lutt
Date of Use 2023-10-06
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF377/01 Lutt
Date of Use 2023-10-06
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Kietos plastikinės dalys, išskyrus silikoninį žinduką (masės balanso metodas).
Remiantis JAV vartotojų apklausa (2023, n=201).
2023 m. JAV vartotojų apklausa patvirtino, kad „ultra“ serijos čiulptukams naudojamą tekstūrinį čiulptuką „Philips Avent“, priima 98 % kūdikių (n=201).
Palyginti su tradiciniais čiulptukų sterilizavimo metodais (virinimu).
Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites.