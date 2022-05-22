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  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti

„Philips“ Avent Pacifier„ultra air Nighttime“

SCF376/32

4.9
| (354) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
Raminantys ir kvėpuojami čiulptukai su didesnėmis oro angomis. 9 iš 10 tėvų sutinka: „Philips Avent Ultra Air“ čiulptukai yra patogūs mažiesiems.** Jie šviečia tamsoje, todėl komfortas ir palengvėjimas visada šalia. Dabar 80 % augalų pagrindu.*
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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Lengva rasti tamsoje

Leiskite mažylio odelei kvėpuoti

  • Tamsoje šviečiantis dangtelis

  • Be BPA

  • 2 rinkiniai, 80 % augalinės kilmės*

  • 18 mėn. + su ypač tvirtu čiulptuku

Kūdikio odelė kvėpuoja dėl papildomų didelių skylių orui

Kūdikio odelė kvėpuoja dėl papildomų didelių skylių orui

Skydelio skylės vėdiną kūdikio odą, išlaikydamos ją sausą ir užtikrindamos maksimalų komfortą.

Ortodontinis čiulptukas, sukurtas natūraliai burnos ertmės raidai

Ortodontinis čiulptukas, sukurtas natūraliai burnos ertmės raidai

Mūsų ortodontiniai žindukai yra pagaminti iš minkšto silikono, kuris palaiko natūralius burnos raumenų judesius ir padeda sumažinti netaisyklingo sąkandžio riziką. Siauras čiulptuko kaklelis yra sukurtas taip, kad sumažintų spaudimą tarp liežuvio ir gomurio. „Philips Avent ultra“ čiulptukai yra nepriklausomai sertifikuoti „Oral Health Foundation“. Pagaminti iš 100 % maistui tinkamo silikono, jie yra patvaresni ir ilgesnio tarnavimo nei guminiai (latekso) čiulptukai ir juose nėra BPA, BPS, ftalatų, PVC ir policiklinių aromatinių angliavandenilių.

Ypač tvirtas čiulptukas sveikam dantų dygimui

Ypač tvirtas čiulptukas sveikam dantų dygimui

Mūsų čiulptukai sukurti taip, kad palengvintų natūralią liežuvio padėtį, kuri yra svarbi sveikam kalbos vystymuisi, kai jūsų kūdikis auga. Ypač tvirti, kad kūdikis jaustųsi patogiai dantų dygimo laikotarpiu. Mūsų tekstūrinis silikoninis čiulptukas sukurta taip, kad imituotų mamos krūties pojūtį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

354

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

22/05/2022

Latvija

Latvija

Ideāls knupītis

Ļoti laba forma, kas neatstāj nospiedumus uz vaidziņiem. Tumsā spīd, kas ir ideāli naktī gultiņā atrast knupi. Ērti, ka knupīšu iepakojums vienlaikus kalpo arī par dezinficēšanas trauciņu - ielej ūdeni, ieliec mikroviļņu krāsnī uz 3 min un knupis ir dezinficēts.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF376/22 Knupītis

Date of Use 2021-11-22

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF376/22 Knupītis

Date of Use 2021-11-22

03/01/2022

Latvija

Latvija

Lieliski knupīši

Mazulim šobrīd ir viens mēnesis. Gandrīz no pirmajām dzimšanas dienām piedāvaju viņam knupi, jo naktīs bija ļoti nemierīgs. Sākumā lietoju citas firmas knupi, taču tam forma ir pārāk izliekta, līdz ar to plastmasas daļa nospiež mutīti. Philips Avent knupim forma ir taisnāka, nekur nespiež, arī caurumi gaisa cirkulācijai ir gana lieli. Mazulis knupi uzreiz pieņēma. Pie šī arī paliksim un īstā knupja meklējumi ir beigušies. Kā arī vizuāli tie ir ļoti glīti. Zīžamā daļa ir ļoti mīksta, kas ir ļoti svarīgi, jo mazulis vēl ir pavisam mazs.

Argumentai už

Skaists dizains, mīksts silikons

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF376/12 Knupītis

Date of Use 2021-12-03

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra air SCF376/12 Knupītis

Date of Use 2021-12-03

06/11/2024

Eesti

Eesti

Lapse absoluutne lemmiklutt

Mulle väga meeldib, et antud lutt on pimedas helendav. See on muutnud pimedatel õhtutel, öödel lapse rahustamiseks luti leidmise tunduvalt kergemaks. Lisaks on see pehme, armsa disainiga ning suuosa silikooni osa nibu imiteeriv. Viimane aspekt meeldib just seetõttu, et ei oma mõju lapse hambumusele. Kindlasti soovitaksin teistelegi.

Argumentai už

Pimedas helendav, pehme, nibu imiteeriva silikoonosa kujuga.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF377/01 Lutt

Date of Use 2023-10-06

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF377/01 Lutt

Date of Use 2023-10-06

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Kietos plastikinės dalys, išskyrus silikoninį žinduką (masės balanso metodas).

  2. Remiantis JAV vartotojų apklausa (2023, n=201).

  3. Palyginti su tradiciniais čiulptukų sterilizavimo metodais (virinimu).

  4. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites.