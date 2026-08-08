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Atlaisvinkite rankas. Atlaisvinkite savo laiką.
Jūsų kūdikis ir laikas yra brangūs. Atlaisvinkite rankas naudodama „Philips Avent Natural Care“ laisvų rankų dėvimąjį pientraukį. Sukurtas imituoti kūdikio žindymo ritmą, jis užtikrina ligoninės stiprumo veikimą, o jo dizainas yra diskretiškas ir apsaugotas nuo išsiliejimo
mamų rekomenduojamas prekės ženklas visame pasaulyje
Ligoninės stiprumo pientraukis imituoja kūdikio žindymo ritmą
Permatomi puodeliai su vidiniu apšvietimu
Lengva plauti ir surinkti, nes susideda tik iš kelių dalių
Tinka 99 % mamų
Unikalus „SkinSense Shield“
Skirtingai nuo kitų dėvimųjų pientraukių, čia nereikia rinktis tarp laisvės ir efektyvumo. Mūsų variklis pasižymi ligoninės stiprumui prilygstančiu veikimu, kuris labiau primena tradicinį pientraukį – su papildomu privalumu, kad jį galima dėvėti. Įkraunamos baterijos leidžia lengvai ir nepastebimai nutraukti pieną bet kur.
Visiškai išnaudokite kiekvieną seansą – pasinaudokite 8 stimuliacijos lygiais, skirtais pieno srautui paskatinti, ir 16 nutraukimo lygiais, skirtais pienui nutraukti. Reguliuokite nustatymus nutraukiant ir naudokitės orientacine lempute, kad galėtumėte naršyti po nustatymus net tamsoje. Mūsų pientraukis automatiškai išsaugo jūsų pasirinktus nustatymus, todėl kitą kartą jų nereikės iš naujo reguliuoti.
Geras jausmas nutraukiant pieną labai priklauso nuo tinkamo krūtų apsauginio gaubtelio dydžio. Mūsų sprendimas, kad visada jaustumėtės puikiai? Įvairių dydžių krūtų apsauginių gaubtelių rinkinys, tinkantis 99 % mamų – visa tai įeina į jūsų dėvimojo pientraukio komplektą. Naudokite spenelių dydžių lentelę, kad greitai rastumėte tinkamą dydį ir pradėtumėte pieno nutraukimą.
5.0
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Maminaat
08/08/2026
Česká republika
Akcijos dalis
Výrobek je velmi praktický
Hodnocení dávám takové, jaké si odsávačka zaslouží, je to velký pomocník do domácnosti a rozhodně bych do nej šla znovu, praktické odsávání mateřského mléka kdekoliv a kdykoli potřebujete. Doporučila bych ho asi hlavně mamince, která už třeba doma jedno starší dítě má, protože tohle jí ušetří čas.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Ši apžvalga buvo parašyta apie Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Atnicka 2
08/08/2026
Česká republika
Akcijos dalis
Skvěle!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Ši apžvalga buvo parašyta apie Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Ši apžvalga buvo parašyta apie Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Ohniska23
08/08/2026
Česká republika
Akcijos dalis
Jsem nadšená!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Efektyvumas siejamas su techninėmis gaminio savybėmis.
Nurodo pientraukio nutraukimo dažnį.