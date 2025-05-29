GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Lengva gurkštelėti
  • Lengva gurkštelėti
  • Lengva gurkštelėti
  • Lengva gurkštelėti
  • Lengva gurkštelėti
  • Lengva gurkštelėti
  • Lengva gurkštelėti
  • Lengva gurkštelėti
  • Lengva gurkštelėti
  • Lengva gurkštelėti

„Philips“ AventPuodelis su snapeliu

SCF551/03

4.6
| (185) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį
Lengva gurkštelėti
Šis „Philips Avent“ puodelis su snapeliu patiks ir mažyliams, ir jų tėveliams. Dėl minkšto silikoninio antgalio gerti iš jo lengva, o kelias jį sudarančias dalis lengva išvalyti
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Patrauklus puodelis su minkštu snapeliu, kad būtų patogu gerti

Lengva gurkštelėti

  • Lengva gurkštelėti

  • 7 oz / 200 ml

  • 6 m+

  • mergaitei

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Visas dalis galima plauti indaplovėje

.

Vienos dalies silikoninis snapelis, kad būtų lengva surinkti

Vožtuvas sumontuotas snapelyje, todėl surinksite greitai ir be rūpesčių.

Banguotos formos indas, kad būtų patogu suimti

Šis puodelis sukurtas taip, kad jį būtų lengva paimti mažoms rankytėms.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.6

iš 5

185

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

29/05/2025

Lietuva

Lietuva

Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti patys.

Šitas puodelis tikrai pasiteisino mūsų mažyliui. Jį lengva suimti, todėl vaikas gali patogiai laikyti puodelį pats. Snapelis minkštas, todėl vaikelis greitai priprato, o savarankiškai gerti jam buvo lengva jau nuo pirmos naudojimo dienos. Labai patiko, kad puodelis sandarus – net ir nukritus niekas neišsilieja. Naudojame jį tiek namuose, tiek eidami į lauką. Taip pat labai patogu, jog galima dėti į sterilizavimo aparatą. Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti savarankiškai.

Argumentai už

Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti savarankiškai.

Argumentai prieš

Trūkumų neturi.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF551/03 Puodelis su snapeliu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF551/03 Puodelis su snapeliu

25/05/2025

Lietuva

Lietuva

Tai vienintelė gertuvė iš kurios mano dukra noriai geria vandenį! Rankenėles patogu suimti mažomis rankutėmis, apvertus vanduo pats nebėga/nevarva. Rekomenduoju :)

Argumentai už

Turi dangtelį, patogu uždėti keliaujant.

Argumentai prieš

Neįžvelgiau

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF551/03 Puodelis su snapeliu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF551/03 Puodelis su snapeliu

23/05/2025

Lietuva

Lietuva

Patiko

Šis puodelis su snapeliu tikrai pasiteisino pradedant mokytis gerti savarankiškai. Patogi rankenėlė leidžia mažyliui lengvai laikyti puodelį abiem rankytėm, o minkštas snapelis apsaugo nuo dantenų sudirginimo. Puodelis sandarus – niekas neišbėga, net kai kūdikis jį apverčia ar pameta ant grindų, o tai labai aktualu šiame amžiuje.

Argumentai už

Tvirtas, lengvai valomas, galima plauti indaplovėje

Argumentai prieš

Nera

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF551/03 Puodelis su snapeliu

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF551/03 Puodelis su snapeliu

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 