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Lengva gurkštelėti
7 oz / 200 ml
6 m+
mergaitei
.
Vožtuvas sumontuotas snapelyje, todėl surinksite greitai ir be rūpesčių.
Šis puodelis sukurtas taip, kad jį būtų lengva paimti mažoms rankytėms.
4.6
iš 5
185
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Mama444
29/05/2025
Lietuva
Akcijos dalis
Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti patys.
Šitas puodelis tikrai pasiteisino mūsų mažyliui. Jį lengva suimti, todėl vaikas gali patogiai laikyti puodelį pats. Snapelis minkštas, todėl vaikelis greitai priprato, o savarankiškai gerti jam buvo lengva jau nuo pirmos naudojimo dienos. Labai patiko, kad puodelis sandarus – net ir nukritus niekas neišsilieja. Naudojame jį tiek namuose, tiek eidami į lauką. Taip pat labai patogu, jog galima dėti į sterilizavimo aparatą. Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti savarankiškai.
Argumentai už
Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti savarankiškai.
Argumentai prieš
Trūkumų neturi.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF551/03 Puodelis su snapeliu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF551/03 Puodelis su snapeliu
Slyva
25/05/2025
Lietuva
Akcijos dalis
Tai vienintelė gertuvė iš kurios mano dukra noriai geria vandenį! Rankenėles patogu suimti mažomis rankutėmis, apvertus vanduo pats nebėga/nevarva. Rekomenduoju :)
Argumentai už
Turi dangtelį, patogu uždėti keliaujant.
Argumentai prieš
Neįžvelgiau
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF551/03 Puodelis su snapeliu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF551/03 Puodelis su snapeliu
Aras1
23/05/2025
Lietuva
Akcijos dalis
Patiko
Šis puodelis su snapeliu tikrai pasiteisino pradedant mokytis gerti savarankiškai. Patogi rankenėlė leidžia mažyliui lengvai laikyti puodelį abiem rankytėm, o minkštas snapelis apsaugo nuo dantenų sudirginimo. Puodelis sandarus – niekas neišbėga, net kai kūdikis jį apverčia ar pameta ant grindų, o tai labai aktualu šiame amžiuje.
Argumentai už
Tvirtas, lengvai valomas, galima plauti indaplovėje
Argumentai prieš
Nera
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF551/03 Puodelis su snapeliu
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF551/03 Puodelis su snapeliu
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.