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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Lengva gurkštelėti
9 oz / 260 ml
9 mėn.+
mergaitei
.
Vožtuvas sumontuotas snapelyje, todėl surinksite greitai ir be rūpesčių.
Šis puodelis sukurtas taip, kad jį būtų lengva paimti mažoms rankytėms.
4.8
iš 5
26
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Elisa
21/06/2019
Україна
Малюк неймовірно задоволений
Найкраща пляшечка для маленького гризуна)) купили таку для донечки, задоволені дуже. Доня її гарно тримає в ручках, сама з неї може пити. Силіконовий носик також суперська ідея, бо дитина може його гризти. Радимо усім таку пляшечку! Зручно і для водички, і для трошки густіших напоїв.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF553/00 Чашка з носиком
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF553/00 Чашка з носиком
Crossu
30/01/2022
România
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Foarte multumita
Un produs de mare calitate! Practic pentru bebelusii care incep sa bea apa
Argumentai už
Forma sticlei si a tetinei
Argumentai prieš
Nu exista dezavantaje la acest produs
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Elefantica
23/06/2021
România
Minunata
Suntem foarte multumiti de aceasta canuta, singura din care fetita mea a acceptat sa bea apa, de pe la 10 luni❤ ne pare rau ca nu am achizitionat-o de la inceputul diversificarii. Pana sa ajungem la ea am mai incercat 3 modele de cani
Argumentai už
Nu curge, copilul nu se uda
Argumentai prieš
Nu sunt
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.