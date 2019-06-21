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„Philips“ AventPuodelis su snapeliu

SCF553/05

4.8
| (26) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Lengva gurkštelėti
Šis „Philips Avent“ puodelis su snapeliu patiks ir mažyliams, ir jų tėveliams. Dėl minkšto silikoninio antgalio gerti iš jo lengva, o kelias jį sudarančias dalis lengva išvalyti
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Patrauklus puodelis su minkštu snapeliu, kad būtų patogu gerti

Lengva gurkštelėti

  • Lengva gurkštelėti

  • 9 oz / 260 ml

  • 9 mėn.+

  • berniukui

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Visas dalis galima plauti indaplovėje

.

Vienos dalies silikoninis snapelis, kad būtų lengva surinkti

Vožtuvas sumontuotas snapelyje, todėl surinksite greitai ir be rūpesčių.

Banguotos formos indas, kad būtų patogu suimti

Šis puodelis sukurtas taip, kad jį būtų lengva paimti mažoms rankytėms.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

26

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Малюк неймовірно задоволений

Найкраща пляшечка для маленького гризуна)) купили таку для донечки, задоволені дуже. Доня її гарно тримає в ручках, сама з неї може пити. Силіконовий носик також суперська ідея, бо дитина може його гризти. Радимо усім таку пляшечку! Зручно і для водички, і для трошки густіших напоїв.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF553/00 Чашка з носиком

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF553/00 Чашка з носиком

30/01/2022

România

România

Patvirtintas pirkėjas

Foarte multumita

Un produs de mare calitate! Practic pentru bebelusii care incep sa bea apa

Argumentai už

Forma sticlei si a tetinei

Argumentai prieš

Nu exista dezavantaje la acest produs

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF553/03 Cană cu tetină de formare

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF553/03 Cană cu tetină de formare

23/06/2021

România

România

Minunata

Suntem foarte multumiti de aceasta canuta, singura din care fetita mea a acceptat sa bea apa, de pe la 10 luni❤ ne pare rau ca nu am achizitionat-o de la inceputul diversificarii. Pana sa ajungem la ea am mai incercat 3 modele de cani

Argumentai už

Nu curge, copilul nu se uda

Argumentai prieš

Nu sunt

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF553/03 Cană cu tetină de formare

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF553/03 Cană cu tetină de formare

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 