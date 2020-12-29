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  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
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  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
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  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Classic+“ kūdikių buteliukas

SCF563/17

4.7
| (101) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį
Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
Mūsų „Classic+“ buteliukų „Airflex“ ventiliavimo sistema ir tekstūrinis čiulptukas sukurti taip, kad iki minimumo sumažintų maitinimo pertraukimus ir diskomfortą. Per integruotą „anti-colic“ vožtuvą oras patenka į buteliuką ir išeina iš kūdikio pilvelio.
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visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Sukurtas nepertraukiamam maitinimui

Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*

  • 1 buteliukas

  • 9 oz / 260 ml

  • Lėtos tėkmės čiulptukas

  • 1 mėn. ir daugiau

Įrodyta, kad dėl dieglius mažinančio vožtuvo sumažėja dieglių*

Įrodyta, kad dėl dieglius mažinančio vožtuvo sumažėja dieglių*

Mūsų dieglius mažinantis vožtuvas sukonstruotas taip, kad į kūdikio pilvelį nepatektų oro ir sumažėtų dieglių ir diskomforto. Kai kūdikis valgo, į žinduką įmontuotas vožtuvas lankstosi, kad oras patektų į buteliuką, būtų nukreiptas link buteliuko dugno ir nesusidarytų vakuumas. Jis sulaiko orą buteliuke toliau nuo vaiko pilvelio ir padeda sumažinti dieglius ir diskomfortą.

60 % ramesnis kūdikis, ypač naktį*

60 % ramesnis kūdikis, ypač naktį*

„Philips Avent Anti-colic“ buteliukas mažina nerimą. Iš „Philips Avent Anti-colic“ buteliukų maitinami kūdikiai yra 60 % ramesni naktį nei tie, kurie maitinami iš mūsų konkurentų gaminamų nuo dieglių apsaugančių buteliukų.*

Briaunuota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą maitinimą

Briaunuota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą maitinimą

Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

101

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

2

29/12/2020

Polska

Polska

Bardzo wygodna butelka.

Butelka wykonana z dobrej jakości materiału. Miarka na butelce jest wyraźna i po dłuższym stosowaniu nie ściera się. Butelka nie sprawia kłopotów przy myciu. Nie ma kolek. Nic się z niej nie leje. Dziecko uwielbia butelkę i nie chcę innej.

Argumentai už

Wygodna, ładna, szybka w myciu.

Argumentai prieš

Nie ma

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

29/12/2020

Polska

Polska

Doskonała butelka

Używam już jej od dwóch miesięcy, jest bardzo dobrym produktem. Smoczek idealnie podpasował dziecku, jego kształt idealnie odwzorowuje pierś, dzięki czemu nie sprawia kłopotu kp i dokarmianie butelką. Od momentu zastosowania butelek avent zmniejszyły się boleści brzuszka Maluszka.

Argumentai už

Kształt butelki idealnie dopasowuje się do ręki, smoczek podobny do kształtu piersi, idealny przeplyw w smoczku, odpowiednia cena do jakości

Argumentai prieš

Brak wad

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/02/2018

Polska

Polska

Jest super!

Żadna, ale to żadna butelka antykolkowa nie jest tak łatwa w obsłudze jak Avent. Zdecydowanie mój ulubieniec - łatwość składania, użytkowania, mycia i pasuje do każdego podgrzewacza. Baja! A co najważniejsze, córa nie łyka powietrza i nie ulewa.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 2 savaičių amžiaus kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko jautė mažiau dieglių ir buvo kur kas ramesni naktį nei kūdikiai, maitinami iš konkurentų buteliukų.

  2. Įrodyta, kad čiulptuko dizainas neleidžia jam įsmukti, įtraukti oro ir užtikrina nepertraukiamą maitinimą.

  3. Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.