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Nutraukta gamyba
1 buteliukas
11 oz / 330 ml
Kintamos tėkmės čiulptukas
3 mėn. ir daugiau
Mūsų dieglius mažinantis vožtuvas sukonstruotas taip, kad į kūdikio pilvelį nepatektų oro ir sumažėtų dieglių ir diskomforto. Kai kūdikis valgo, į žinduką įmontuotas vožtuvas lankstosi, kad oras patektų į buteliuką, būtų nukreiptas link buteliuko dugno ir nesusidarytų vakuumas. Jis sulaiko orą buteliuke toliau nuo vaiko pilvelio ir padeda sumažinti dieglius ir diskomfortą.
„Philips Avent Anti-colic“ buteliukas mažina nerimą. Iš „Philips Avent Anti-colic“ buteliukų maitinami kūdikiai yra 60 % ramesni naktį nei tie, kurie maitinami iš mūsų konkurentų gaminamų nuo dieglių apsaugančių buteliukų.*
Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.
4.9
iš 5
140
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Józefina
26/04/2022
Polska
Ulubiona butelka
Wygodnie karmi się maluszka tą butelką, dobra jakość, polecam.
Argumentai už
Dobra jakość, wygodnie się nią karmi
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
12/04/2022
Polska
Zwycięzca naszego rankingu
Butelka Philips Avent do zdecydowanie nasz ulubieniec, któremu pozostaniemy wierni - a przetestowaliśmy wiele innych marek! Przede wszystkim buteleczka spełnia swoją rolę, bo częstotliwość kolek moich maluchów zdecydowanie się zmniejszyła. Co dla mnie ważne: dobrze się czyści, tworzywo porządne, które nie robi się matowe i nie odbarwia się mimo wielu prań. Kształt butelki bardzo przypasował i dzieciaki chętnie z niej piją, nie mają problemu z jej utrzymaniem. Co tu więcej mówić - polecam wszystkim mamom!
Argumentai už
kształt, waga, jakość materiału, łatwość czyszczenia
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Mamusia_Julusia
12/04/2022
Polska
Solidne wykonanie i jakość
Butelka jest wykonana naprawdę solidnie (do wykonania użyto naprawdę fajnej jakości materiałów). Butelka jest naprawdę lekka i przyjemnie się jej używa. Dziecko bez problemu trzyma butelkę. Produkt jest łatwy nie tylko w użyciu ale i w utrzymaniu go w czystości - nie zauważyłam też, aby na butelce pojawiły się przebarwienia.
Argumentai už
wygląd, jakość wykonania
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
2 savaičių amžiaus kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko jautė mažiau dieglių ir buvo kur kas ramesni naktį nei kūdikiai, maitinami iš konkurentų buteliukų.
Įrodyta, kad čiulptuko dizainas neleidžia jam įsmukti, įtraukti oro ir užtikrina nepertraukiamą maitinimą.
Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.