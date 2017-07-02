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  • Higieniška ir keliaujant
  • Higieniška ir keliaujant
  • Higieniška ir keliaujant
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Nutraukta gamyba

„Philips“ AventMažylio puodelis

SCF600/12

4.8
| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Higieniška ir keliaujant
„Philips Avent“ mažylių puodelis yra lengvas žingsnis nuo buteliuko iki puodelio. Ant viršaus uždedamas dangtelis išlaiko snapelį visą laiką švarų, net kai keliaujate. Jis puikiai sulaiko skysčius ir neleidžia jiems išsilieti, nesvarbu, ar puodelis kratomas, ar metamas į viršų, tačiau iš jo taip pat lengva gerti
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visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Neišsilieja, lengva gurkštelėti

Higieniška ir keliaujant

  • 200 ml

  • Minkštas snapelis, 6 mėn. ir vyresniems

  • Su rankenėlėmis

Minkštas snapelis su patentuotu vožtuvu, saugančiu nuo išsiliejimo

Minkštas snapelis su patentuotu vožtuvu, saugančiu nuo išsiliejimo

„Philips Avent“ puodelio su snapeliu patentuotas vožtuvas reguliuoja tėkmę ir neleidžia skysčiui išsipilti, net jei puodelis apverčiamas aukštyn ar ant šono

Minkštas, lankstus snapelis, kad būtų lengviau pradėti valgyti savarankiškai

Minkštas, lankstus snapelis, kad būtų lengviau pradėti valgyti savarankiškai

Minkštas, lankstus snapelis puikiai tinka norint pereiti nuo maitinimo krūtimi ar buteliuku prie puodelio

Rankenėlės pagamintos taip, kad jas būtų patogų laikyti mažomis rankytėmis

Rankenėlės pagamintos taip, kad jas būtų patogų laikyti mažomis rankytėmis

Rankenėlės yra specialiai sukurtos mažoms rankytėms, kad jas būtų patogu laikyti. Rankenėles patogu uždėti ar nuimti, todėl puodelius galima naudoti ir su jomis, ir be jų

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.8

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

02/07/2017

Polska

Polska

Najlepszy!!!

Najlepszy, szkoda że już znaleźć nigdzie nie można, najstarszy syn był na ttch kubkach wychowany, młodszy syn też ale juz na nowszej wersji gdzie ochronka na ustnik przymocowane było do kubka gdzie plus zamienił sie w minus bo sie na nosku dziecka opierało, ale troszkę siły doroslego i wymontować można było, niestety sklepach nie widzę juz tych kubków, a te tzw pingwinki jakoś do mnie nie przemawiają. Córkę też chcialam na nich wychować choć w domu zostały kubki, ale w sklepie ustników nie wiedzę tylko jeden jedyny żółty ostatni etap nie ma białych i zielonych :-(

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF600/11 Kubek dla dziecka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF600/11 Kubek dla dziecka

20/05/2012

Polska

Polska

produkt łatwy w użytku dla każdego

ładny wygląd, prosty w obsłudze, można w każdej chwili dokupić ustniki, dobrze się myje, nie zmywają się napisy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF600/12 Kubek dla dziecka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF600/12 Kubek dla dziecka

15/05/2012

Polska

Polska

Kubek jest rewelacyjny!

Kubek jest super. Idealnie spełnia swoje funkcje: jest łatwy w użytkowaniu (moja Córka nie miała problemu z chwyceniem kubka) i rzeczywiście ma dzióbek-niekapek :) Do tego bardzo przyjemna kolorystyka. Polecam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF600/12 Kubek dla dziecka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF600/12 Kubek dla dziecka

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 