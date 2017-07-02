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Nutraukta gamyba
200 ml
Minkštas snapelis, 6 mėn. ir vyresniems
Su rankenėlėmis
„Philips Avent“ puodelio su snapeliu patentuotas vožtuvas reguliuoja tėkmę ir neleidžia skysčiui išsipilti, net jei puodelis apverčiamas aukštyn ar ant šono
Minkštas, lankstus snapelis puikiai tinka norint pereiti nuo maitinimo krūtimi ar buteliuku prie puodelio
Rankenėlės yra specialiai sukurtos mažoms rankytėms, kad jas būtų patogu laikyti. Rankenėles patogu uždėti ar nuimti, todėl puodelius galima naudoti ir su jomis, ir be jų
4.8
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
aloiv
02/07/2017
Polska
Najlepszy!!!
Najlepszy, szkoda że już znaleźć nigdzie nie można, najstarszy syn był na ttch kubkach wychowany, młodszy syn też ale juz na nowszej wersji gdzie ochronka na ustnik przymocowane było do kubka gdzie plus zamienił sie w minus bo sie na nosku dziecka opierało, ale troszkę siły doroslego i wymontować można było, niestety sklepach nie widzę juz tych kubków, a te tzw pingwinki jakoś do mnie nie przemawiają. Córkę też chcialam na nich wychować choć w domu zostały kubki, ale w sklepie ustników nie wiedzę tylko jeden jedyny żółty ostatni etap nie ma białych i zielonych :-(
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF600/11 Kubek dla dziecka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF600/11 Kubek dla dziecka
ewa1988
20/05/2012
Polska
produkt łatwy w użytku dla każdego
ładny wygląd, prosty w obsłudze, można w każdej chwili dokupić ustniki, dobrze się myje, nie zmywają się napisy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF600/12 Kubek dla dziecka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF600/12 Kubek dla dziecka
kluska13
15/05/2012
Polska
Kubek jest rewelacyjny!
Kubek jest super. Idealnie spełnia swoje funkcje: jest łatwy w użytkowaniu (moja Córka nie miała problemu z chwyceniem kubka) i rzeczywiście ma dzióbek-niekapek :) Do tego bardzo przyjemna kolorystyka. Polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF600/12 Kubek dla dziecka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF600/12 Kubek dla dziecka
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.