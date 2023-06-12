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Laikymas
iš anksto sterilizuotas
25 maišeliai
Saugus, sandarus uždaromas dviem užtrauktukais – saugiam motinos pieno laikymui.
Jei apsaugos nuo prisilietimo juostelė nepažeista, vadinasi iš anksto sterilizuotas maišelis nebuvo paliestas prieš jį naudojant pirmą kartą.
Maišelio siūlės sustiprintos, jis dviejų sluoksnių, todėl būsite tikri, kad vertingas motinos pienas šaldiklyje arba šaldytuve laikomas saugiai.
4.9
iš 5
139
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
PirmakartaMama
12/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Tikrai labai rekomenduoju .
Naudojau visus 5 maitinimo menesius . Labai patogus užšaldymui ir atlaidinimui. Bet patogu ir paprastam laikymui šaldytuve . Philips kampanijos apžvalga puikiai apibūdina visus pliusus šių maiseliu ir puikiai aprašo kaip reikia juos naudoti.
Argumentai už
Labai patogu naudoti .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF603/25 Motinos pieno maišeliai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF603/25 Motinos pieno maišeliai
Kanelė
09/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Kokybiškas gaminys
„Philips kampanijos apžvalga": sandari, apgalvota ir kokybiška prekė
Argumentai už
Sandarūs
Argumentai prieš
Nėra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF603/25 Motinos pieno maišeliai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF603/25 Motinos pieno maišeliai
Iniiii
06/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Super
Labai patiko. Patogu naudoti ir niekada nepavede. Rekomenduoju.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF603/25 Motinos pieno maišeliai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF603/25 Motinos pieno maišeliai