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  • Maksimali motinos pieno apsauga
  • Maksimali motinos pieno apsauga
  • Maksimali motinos pieno apsauga
  • Maksimali motinos pieno apsauga
  • Maksimali motinos pieno apsauga
  • Maksimali motinos pieno apsauga

„Philips“ AventMotinos pieno maišeliai

SCF603/25

4.9
| (139) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Maksimali motinos pieno apsauga
„Philips Avent“ motinos pienui skirtuose maišeliuose vertingą motinos pieną laikykite patikimai ir saugiai. Maišelius galima laikyti šaldytuve arba šaldiklyje, be to, jie yra iš anksto sterilizuoti, kad būtų galima naudoti iš karto.
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6 oz / 180 ml maišeliai motinos pienui laikyti

Maksimali motinos pieno apsauga

  • Laikymas

  • iš anksto sterilizuotas

  • 25 maišeliai

Saugus, sandarus uždaromas dviem užtrauktukais

Saugus, sandarus uždaromas dviem užtrauktukais

Saugus, sandarus uždaromas dviem užtrauktukais – saugiam motinos pieno laikymui.

Iš anksto sterilizuotas maišelis, apsaugotas nuo prisilietimo

Iš anksto sterilizuotas maišelis, apsaugotas nuo prisilietimo

Jei apsaugos nuo prisilietimo juostelė nepažeista, vadinasi iš anksto sterilizuotas maišelis nebuvo paliestas prieš jį naudojant pirmą kartą.

Maišelio siūlės sustiprintos, jis dviejų sluoksnių, tinkamas naudoti šaldiklyje.

Maišelio siūlės sustiprintos, jis dviejų sluoksnių, tinkamas naudoti šaldiklyje.

Maišelio siūlės sustiprintos, jis dviejų sluoksnių, todėl būsite tikri, kad vertingas motinos pienas šaldiklyje arba šaldytuve laikomas saugiai.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

139

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

2

12/06/2023

Lietuva

Lietuva

Tikrai labai rekomenduoju .

Naudojau visus 5 maitinimo menesius . Labai patogus užšaldymui ir atlaidinimui. Bet patogu ir paprastam laikymui šaldytuve . Philips kampanijos apžvalga puikiai apibūdina visus pliusus šių maiseliu ir puikiai aprašo kaip reikia juos naudoti.

Argumentai už

Labai patogu naudoti .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF603/25 Motinos pieno maišeliai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF603/25 Motinos pieno maišeliai

09/06/2023

Lietuva

Lietuva

Kokybiškas gaminys

„Philips kampanijos apžvalga": sandari, apgalvota ir kokybiška prekė

Argumentai už

Sandarūs

Argumentai prieš

Nėra

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF603/25 Motinos pieno maišeliai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF603/25 Motinos pieno maišeliai

06/06/2023

Lietuva

Lietuva

Super

Labai patiko. Patogu naudoti ir niekada nepavede. Rekomenduoju.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF603/25 Motinos pieno maišeliai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF603/25 Motinos pieno maišeliai

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