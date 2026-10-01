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Nutraukta gamyba
SCF615/10
Paprastai naudojama „Philips Avent“ produktų laikymo sistema
„Philips Avent“ produktų laikymo sistema – tai universali, vietą taupanti laikymo sistema, sukurta taip, kad augtų kartu su jūsų kūdikiu. Tą patį puodelį galite naudoti motinos pienui laikyti ir kūdikių maistui sudėti. Ją galima naudoti su visais „Philips Avent“ pientraukiais ir žindukais.
mamų rekomenduojamas prekės ženklas visame pasaulyje
180 ml
Saugu laikyti ir transportuoti
Laikykite vertingą motinos pieną ar kūdikio maistelį „Philips Avent“ motinos pienui skirtuose indeliuose. Galite laikyti maistelį šaldytuve ar šaldiklyje.
Puikus pasirinkimas išvykstant į kelionę. Galite lengvai pasiimti kūdikio maistelį išvykdami iš namų
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