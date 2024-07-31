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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Buteliukų sterilizatorius-džiovintuvas
„Premium“
Naudojant „Philips Avent“, sterilizavimas yra švelnus, efektyvus ir be chemikalų. Kiekvienas sterilizatorius naudoja gryno garo jėgą - nieko daugiau, kad sunaikintų 99,9% kenksmingų mikrobų.*
Tereikia 40 minučių, kad buteliukai būtų paruošti kitam kūdikio maitinimui. Po galingo sterilizavimo garais, koncentruota filtruoto oro srovė išdžiovina buteliukus ir priedus, kad juos būtų galima naudoti akimirksniu.
Mūsų naujas lašinamasis dėklas apsaugo kaitinimo plokštelę nuo pieno lašelių, sumažindamas nemalonių kvapų tikimybę.
4.9
iš 5
217
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Dijora
31/07/2024
Lietuva
Patogu ir greita
Per 40 min ir sterilizuoja o svarbiausia isdziovina tad nereikia po to valyti su popieriniais ranksluosciais ar laukti kol nudzius. Pats geriausias sterilizatorius 💯💯💯
Argumentai už
Kompaktiskas, talpus, patogu valyti
Argumentai prieš
Nera
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF293/00 Sterilizatorius
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF293/00 Sterilizatorius
Mamyte22
11/01/2023
Lietuva
Tikras švaros pagalbininkas
Kai vaikas nori visus žaislus "paragauti" ir kramtyti, visus kramtukus ir žaislus galiu išvalyti garų pagalba su šiuo stelirizatoriumi, kuris panaikina iki 99,9% bakterijų ir galliu būti rami dėl vaiko higienos. Taip pat sterilizuoju ir čiulptukus bei buteliukus bei pientraukio dalis!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF293/00 Sterilizatorius
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF293/00 Sterilizatorius
Agne1234
07/06/2022
Lietuva
Sterilizatorius veikia greitai ir kokybiškai
Panaikina nemalonius kvapus. Kokybiška prekė. Rekomenduoju
Argumentai už
Kokybiška prekė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF293/00 Sterilizatorius
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF293/00 Sterilizatorius
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Bandymų rezultatus pateikė nepriklausoma bandymų laboratorija.
Pereinamuoju laikotarpiu gali būti gaunamos tiek senos, tiek naujos popierinės pakuotės