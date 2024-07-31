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  • Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite
  • Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite
  • Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite
  • Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite
  • Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite
  • Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite
  • Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite
  • Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite
  • Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite
  • Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite
  • Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite
  • Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite
  • Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite
  • Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite
  • Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite
  • Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite
  • Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite
  • Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite
  • Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite
  • Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite
  • Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite
  • Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite

„Philips“ AventSterilizatorius

SCF293/00

4.9
| (217) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite
Pasiruoškite kitam kūdikio maitinimui per 40 min. Prieš išsijungiant buteliukų sterilizatoriui ir džiovintuvui „Premium“, buteliukai jame džiovinami filtruoto oro srovėmis. Sterilizatorius veikia greitai ir higieniškai, sunaikindamas 99,9 % mikrobų*, kad kaskart maitindami būtumėte ramūs.
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Galingas srautas dezinfekuoja, filtruotas oras sausina

Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite

  • Buteliukų sterilizatorius-džiovintuvas

  • „Premium“

Atsisveikinkite su kenksmingomis bakterijomis

Atsisveikinkite su kenksmingomis bakterijomis

Naudojant „Philips Avent“, sterilizavimas yra švelnus, efektyvus ir be chemikalų. Kiekvienas sterilizatorius naudoja gryno garo jėgą - nieko daugiau, kad sunaikintų 99,9% kenksmingų mikrobų.*

Visas sterilizavimo ir džiovinimo ciklas tęsiasi tik 40 minučių

Visas sterilizavimo ir džiovinimo ciklas tęsiasi tik 40 minučių

Tereikia 40 minučių, kad buteliukai būtų paruošti kitam kūdikio maitinimui. Po galingo sterilizavimo garais, koncentruota filtruoto oro srovė išdžiovina buteliukus ir priedus, kad juos būtų galima naudoti akimirksniu.

Skirtas sumažinti nemalonių kvapų tikimybę

Skirtas sumažinti nemalonių kvapų tikimybę

Mūsų naujas lašinamasis dėklas apsaugo kaitinimo plokštelę nuo pieno lašelių, sumažindamas nemalonių kvapų tikimybę.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.9

iš 5

217

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

31/07/2024

Lietuva

Lietuva

Patogu ir greita

Per 40 min ir sterilizuoja o svarbiausia isdziovina tad nereikia po to valyti su popieriniais ranksluosciais ar laukti kol nudzius. Pats geriausias sterilizatorius 💯💯💯

Argumentai už

Kompaktiskas, talpus, patogu valyti

Argumentai prieš

Nera

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF293/00 Sterilizatorius

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF293/00 Sterilizatorius

11/01/2023

Lietuva

Lietuva

Tikras švaros pagalbininkas

Kai vaikas nori visus žaislus "paragauti" ir kramtyti, visus kramtukus ir žaislus galiu išvalyti garų pagalba su šiuo stelirizatoriumi, kuris panaikina iki 99,9% bakterijų ir galliu būti rami dėl vaiko higienos. Taip pat sterilizuoju ir čiulptukus bei buteliukus bei pientraukio dalis!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF293/00 Sterilizatorius

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF293/00 Sterilizatorius

07/06/2022

Lietuva

Lietuva

Sterilizatorius veikia greitai ir kokybiškai

Panaikina nemalonius kvapus. Kokybiška prekė. Rekomenduoju

Argumentai už

Kokybiška prekė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF293/00 Sterilizatorius

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF293/00 Sterilizatorius

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Atsakomybės apribojimai

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Bandymų rezultatus pateikė nepriklausoma bandymų laboratorija.

  2. Pereinamuoju laikotarpiu gali būti gaunamos tiek senos, tiek naujos popierinės pakuotės