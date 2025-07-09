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„Philips“ Avent Sterilizatorius
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SCF293/00
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Kokia yra „Philips Avent“ sterilizatoriaus sterilizavimo temperatūra?
Kodėl verda tik vienoje „Philips“ sterilizatoriaus kaitinimo plokštės pusėje?
Ar mano „Philips Avent“ gaminyje nėra BPA ir BPS?
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