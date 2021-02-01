Paieškos terminai

    Philips Avent Kūdikių buteliukų sterilizatoriai

    SCF291/00

    Dezinfekuokite vos kelias minutes ir lengvai laikykite

    Vos per 10 min. sterilizuokite iki šešių buteliukų su priedais. Plonas, tačiau talpus buteliukų sterilizatorius „Advanced“ veikia greitai ir efektyviai, sunaikindamas 99,9 % mikrobų*, kad kaskart maitindami būtumėte ramūs.

    Philips Avent Kūdikių buteliukų sterilizatoriai

    Sterilizuokite vos per 10 min.

    • Buteliukų sterilizatorius
    • Pažangus
    Atsisveikinkite su pavojingomis bakterijomis

    Sterilizuokite švelniai, efektyviai ir be jokių chemikalų su „Philips Avent“. Kiekvienas sterilizatorius naudoja grynų garų galią ir nieko daugiau – sunaikina net 99,9 % pavojingų bakterijų*.

    Sterilizavimo ciklas trunka tik 10 min.

    Mėgaukitės greičiu ir saugumu su sterilizavimo ciklu, kuris trunka vos 10 min., o tada sterilizatorius automatiškai išsijungia.

    Sukurta taip, kad pašalintų nemalonius kvapus

    Mūsų naujas lašų surinkimo padėklas apsaugo kaitinimo plokštę nuo pieno lašelių, todėl sumažinama nemalonių kvapų galimybė.

    Mūsų sterilizatorius sukurtas taip, kad būtų taupoma vieta

    Mūsų pažangus sterilizatorius yra lengvai pritaikomas ir tinka mažesniems daiktams, tokiems kaip čiulptukai, sterilizuoti, o dėl kompaktiško dydžio nenaudojamas užims mažiau vietos ant lentynos.

    Išlieka sterilu iki 24 val.*

    Sterilizatoriaus kruopštus valymas be chemikalų leis išlaikyti indus sterilius iki 24 valandų. Kaip? Tiesiog nenuimkite dangtelio.

    Daug vietos viduje, kompaktiškas iš išorės

    Mūsų sterilizatorius yra grakštus ir jame telpa iki šešių „Philips Avent“ kūdikių buteliukų. Jame taip pat telpa kiti svarbiausi elementai, pradedant čiulptukais ir baigiant rankiniu pientraukiu.

    Šis sterilizatorius yra greitai ir lengvai valomas

    Nuo viršaus iki apačios, tiek viduje, tiek išorėje – sterilizatorius yra greitai ir lengvai valomas, tai taikoma ir kaitinimo plokštei. Galite daugiau laiko leisti su savo mažuoju.

    Techninės savybės

    • Techniniai duomenys

      Įtampa
      220–240 V~ 50–60 Hz, 220 V~ 60 Hz (Korėja), 120–127 V~ 60 Hz (NAM), 110 V~ 60 Hz (Taivanas)
      Energijos sąnaudos
      650  W
      Energijos suvartojimas (išjungtas režimas)
      <0,3 W (periodas automatiškai pereina į išjungtą režimą: <1 min.)

    • Svoris ir matmenys

      Matmenys
      304 x 183 x 359  mm
      Svoris
      1,78  kg

    • Kilmės šalis

      Pagaminta
      Kinijoje

    • Kas pridedama

      Žnyplės
      1 vnt. /  vnt.
      Elektrinis garų sterilizatorius
      1 vnt.

    • Pakuočių specifikacijos

      Popierinės pakuotės**
      Taip

    • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Bandymų rezultatus pateikė nepriklausoma bandymų laboratorija.
    • * Pereinamuoju laikotarpiu gali būti gaunamos tiek senos, tiek naujos popierinės pakuotės

