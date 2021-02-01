SCF291/00
Dezinfekuokite vos kelias minutes ir lengvai laikykite
Vos per 10 min. sterilizuokite iki šešių buteliukų su priedais. Plonas, tačiau talpus buteliukų sterilizatorius „Advanced“ veikia greitai ir efektyviai, sunaikindamas 99,9 % mikrobų*, kad kaskart maitindami būtumėte ramūs.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Sterilizuokite švelniai, efektyviai ir be jokių chemikalų su „Philips Avent“. Kiekvienas sterilizatorius naudoja grynų garų galią ir nieko daugiau – sunaikina net 99,9 % pavojingų bakterijų*.
Mėgaukitės greičiu ir saugumu su sterilizavimo ciklu, kuris trunka vos 10 min., o tada sterilizatorius automatiškai išsijungia.
Mūsų naujas lašų surinkimo padėklas apsaugo kaitinimo plokštę nuo pieno lašelių, todėl sumažinama nemalonių kvapų galimybė.
Mūsų pažangus sterilizatorius yra lengvai pritaikomas ir tinka mažesniems daiktams, tokiems kaip čiulptukai, sterilizuoti, o dėl kompaktiško dydžio nenaudojamas užims mažiau vietos ant lentynos.
Sterilizatoriaus kruopštus valymas be chemikalų leis išlaikyti indus sterilius iki 24 valandų. Kaip? Tiesiog nenuimkite dangtelio.
Mūsų sterilizatorius yra grakštus ir jame telpa iki šešių „Philips Avent“ kūdikių buteliukų. Jame taip pat telpa kiti svarbiausi elementai, pradedant čiulptukais ir baigiant rankiniu pientraukiu.
Nuo viršaus iki apačios, tiek viduje, tiek išorėje – sterilizatorius yra greitai ir lengvai valomas, tai taikoma ir kaitinimo plokštei. Galite daugiau laiko leisti su savo mažuoju.
Techniniai duomenys
Svoris ir matmenys
Kilmės šalis
Kas pridedama
Pakuočių specifikacijos
