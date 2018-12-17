30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
2 vnt.
Lėtos tėkmės čiulptukas
1 mėn. ir daugiau
Mūsų dieglius mažinantis vožtuvas sukonstruotas taip, kad į kūdikio pilvelį nepatektų oro ir sumažėtų dieglių ir diskomforto. Kai kūdikis valgo, į žinduką įmontuotas vožtuvas lankstosi, kad oras patektų į buteliuką, būtų nukreiptas link buteliuko dugno ir nesusidarytų vakuumas. Jis sulaiko orą buteliuke toliau nuo vaiko pilvelio ir padeda sumažinti dieglius ir diskomfortą.
„Philips Avent Anti-colic“ buteliukas mažina nerimą. Iš „Philips Avent Anti-colic“ buteliukų maitinami kūdikiai yra 60 % ramesni naktį nei tie, kurie maitinami iš mūsų konkurentų gaminamų nuo dieglių apsaugančių buteliukų.*
Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.
4.6
iš 5
30
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
kasia1985
17/12/2018
Polska
Znacznie zmniejszył ulewania
Smoczek przyjazny, odprowadza powietrze dzięki czemu nie występują kolki. U nas znacznie zmniejszyło się ulewanie po zastosowaniu smoczka a była to nasza zmora
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF632/27 Smoczek antykolkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF632/27 Smoczek antykolkowy
Wiolasupermama
17/12/2018
Polska
Znacznie zmniejszył ulewania
Smoczek przyjazny, odprowadza powietrze dzięki czemu nie występują kolki. U nas znacznie zmniejszyło się ulewanie po zastosowaniu smoczka a była to nasza zmora
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF632/27 Smoczek antykolkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF632/27 Smoczek antykolkowy
aneczka84
24/06/2015
Polska
Wygodny w karmieniu
Jak i przy pierwszym tak i przy drugim synku używam tych smoczków w butelkach Avent. Są bardzo wygodne w ssaniu mleczka przez nasze pociechy, nie powodują kolek, jak również dodatkowo odprowadzają powietrze przez wdrążone "kanaliki", co ułatwia maluszkowi ssanie mleczka. design bardzo przyjazny i dopasowany do buźki maleństwa. Polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF632/27 Smoczek antykolkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF632/27 Smoczek antykolkowy
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
2 savaičių amžiaus kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko jautė mažiau dieglių ir buvo kur kas ramesni naktį nei kūdikiai, maitinami iš konkurentų buteliukų.
Įrodyta, kad čiulptuko dizainas neleidžia jam įsmukti, įtraukti oro ir užtikrina nepertraukiamą maitinimą.
Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011