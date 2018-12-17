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  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Anti-colic“ čiulptukas

SCF632/27

4.6
| (30) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
Mūsų „Anti-colic“ čiulptukas skirtas nepertraukiamai maitinti. Oras išleidžiamas į buteliuką ir toliau nuo kūdikio pilvelio. Briaunota tekstūra neleidžia čiulptukui subliūkšti, todėl jaučiamas mažesnis diskomfortas ir rečiau pertraukiamas maitinimas.
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Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*

  • 2 vnt.

  • Lėtos tėkmės čiulptukas

  • 1 mėn. ir daugiau

Įrodyta, kad dėl dieglius mažinančio vožtuvo sumažėja dieglių*

Įrodyta, kad dėl dieglius mažinančio vožtuvo sumažėja dieglių*

Mūsų dieglius mažinantis vožtuvas sukonstruotas taip, kad į kūdikio pilvelį nepatektų oro ir sumažėtų dieglių ir diskomforto. Kai kūdikis valgo, į žinduką įmontuotas vožtuvas lankstosi, kad oras patektų į buteliuką, būtų nukreiptas link buteliuko dugno ir nesusidarytų vakuumas. Jis sulaiko orą buteliuke toliau nuo vaiko pilvelio ir padeda sumažinti dieglius ir diskomfortą.

60 % ramesnis kūdikis, ypač naktį*

60 % ramesnis kūdikis, ypač naktį*

„Philips Avent Anti-colic“ buteliukas mažina nerimą. Iš „Philips Avent Anti-colic“ buteliukų maitinami kūdikiai yra 60 % ramesni naktį nei tie, kurie maitinami iš mūsų konkurentų gaminamų nuo dieglių apsaugančių buteliukų.*

Briaunuota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą maitinimą

Briaunuota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą maitinimą

Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

30

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

2

17/12/2018

Polska

Polska

Znacznie zmniejszył ulewania

Smoczek przyjazny, odprowadza powietrze dzięki czemu nie występują kolki. U nas znacznie zmniejszyło się ulewanie po zastosowaniu smoczka a była to nasza zmora

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF632/27 Smoczek antykolkowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF632/27 Smoczek antykolkowy

17/12/2018

Polska

Polska

Znacznie zmniejszył ulewania

Smoczek przyjazny, odprowadza powietrze dzięki czemu nie występują kolki. U nas znacznie zmniejszyło się ulewanie po zastosowaniu smoczka a była to nasza zmora

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF632/27 Smoczek antykolkowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF632/27 Smoczek antykolkowy

24/06/2015

Polska

Polska

Wygodny w karmieniu

Jak i przy pierwszym tak i przy drugim synku używam tych smoczków w butelkach Avent. Są bardzo wygodne w ssaniu mleczka przez nasze pociechy, nie powodują kolek, jak również dodatkowo odprowadzają powietrze przez wdrążone "kanaliki", co ułatwia maluszkowi ssanie mleczka. design bardzo przyjazny i dopasowany do buźki maleństwa. Polecam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF632/27 Smoczek antykolkowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF632/27 Smoczek antykolkowy

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 2 savaičių amžiaus kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko jautė mažiau dieglių ir buvo kur kas ramesni naktį nei kūdikiai, maitinami iš konkurentų buteliukų.

  2. Įrodyta, kad čiulptuko dizainas neleidžia jam įsmukti, įtraukti oro ir užtikrina nepertraukiamą maitinimą.

  3. Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.

  4. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011