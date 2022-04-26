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Nutraukta gamyba
2 vnt.
Vidutinės tėkmės čiulptukas
3 mėn. ir daugiau
Mūsų dieglius mažinantis vožtuvas sukonstruotas taip, kad į kūdikio pilvelį nepatektų oro ir sumažėtų dieglių ir diskomforto. Kai kūdikis valgo, į žinduką įmontuotas vožtuvas lankstosi, kad oras patektų į buteliuką, būtų nukreiptas link buteliuko dugno ir nesusidarytų vakuumas. Jis sulaiko orą buteliuke toliau nuo vaiko pilvelio ir padeda sumažinti dieglius ir diskomfortą.
„Philips Avent Anti-colic“ buteliukas mažina nerimą. Iš „Philips Avent Anti-colic“ buteliukų maitinami kūdikiai yra 60 % ramesni naktį nei tie, kurie maitinami iš mūsų konkurentų gaminamų nuo dieglių apsaugančių buteliukų.*
Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.
4.9
iš 5
31
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Józefina
26/04/2022
Polska
Dobrze akceptowany przez dziecko
Moje dziecko szybko zaakceptowało smoczek, kolki rzeczywiście nie występują juz tak często. Bardzo polecam.
Argumentai už
Dobra jakość, akceptowany przez dziecko
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Asiasz1177
07/04/2022
Polska
Polecam
Bardzo dobry zestaw. Butelka idealnej wielkości dodatkowo smoczek przy butelce wykonany jest z trwałego materiału dziecko nie miało problemu z chwycenie smoczka i picia z butelki .
Argumentai už
Trwały materiał, wygodny smoczek
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF633/27 Smoczek antykolkowy
wrytmieserca
03/04/2022
Polska
Rewelacja
Polecam z czystym sumieniem smoczki ani razu córka nie miała kolki dzięki nim więc system antykolkowy działa! Polecam
Argumentai už
Jakość
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
2 savaičių amžiaus kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko jautė mažiau dieglių ir buvo kur kas ramesni naktį nei kūdikiai, maitinami iš konkurentų buteliukų.
Įrodyta, kad čiulptuko dizainas neleidžia jam įsmukti, įtraukti oro ir užtikrina nepertraukiamą maitinimą.
Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011