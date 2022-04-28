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Nutraukta gamyba
2 vnt.
Greitos tėkmės čiulptukas
6 m+
Mūsų dieglius mažinantis vožtuvas sukonstruotas taip, kad į kūdikio pilvelį nepatektų oro ir sumažėtų dieglių ir diskomforto. Kai kūdikis valgo, į žinduką įmontuotas vožtuvas lankstosi, kad oras patektų į buteliuką, būtų nukreiptas link buteliuko dugno ir nesusidarytų vakuumas. Jis sulaiko orą buteliuke toliau nuo vaiko pilvelio ir padeda sumažinti dieglius ir diskomfortą.
„Philips Avent Anti-colic“ buteliukas mažina nerimą. Iš „Philips Avent Anti-colic“ buteliukų maitinami kūdikiai yra 60 % ramesni naktį nei tie, kurie maitinami iš mūsų konkurentų gaminamų nuo dieglių apsaugančių buteliukų.*
Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.
4.9
iš 5
89
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Józefina
28/04/2022
Polska
Ulubiony smoczek mojego dziecka
Smoczek został od razu zaakceptowany przez moje dziecko. Dobra jakość wykonania, polecam.
Argumentai už
Jakość, akceptowany przez dziecko
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF634/27 Smoczek antykolkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF634/27 Smoczek antykolkowy
12/04/2022
Polska
Super jakość i długa żywotność
Smoczki Avent są świetnej jakości, zrobione z mocnego tworzywa przez co nie wiotczeją i nie zmieniają kształtu nawet przy regularnym używaniu. Co ważne - łatwo je umyć i utrzymać higienę. Ich kształt od razu przypadł mojej córeczce do gustu i nie miała problemu z przyzwyczajeniem się. Polecam wszystkim mamom.
Argumentai už
autonomiczny kształt, łatwe mycie, długa żywotność
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF634/27 Smoczek antykolkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF634/27 Smoczek antykolkowy
Mamusia_Julusia
12/04/2022
Polska
Świetny smoczek!
Śmiało mogę powiedzieć, że jest to nasz ulubiony smoczek. System antykolkowy to dla nas zbawienie, gdyż od dawna borykaliśmy się z tym problemem. Dużym plusem jest to, że smoczek jest łatwy w czyszczeniu.
Argumentai už
nie barwi, łatwo się czyści
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF634/27 Smoczek antykolkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF634/27 Smoczek antykolkowy
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
2 savaičių amžiaus kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko jautė mažiau dieglių ir buvo kur kas ramesni naktį nei kūdikiai, maitinami iš konkurentų buteliukų.
Įrodyta, kad čiulptuko dizainas neleidžia jam įsmukti, įtraukti oro ir užtikrina nepertraukiamą maitinimą.
Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011