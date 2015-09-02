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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
2 vnt.
Įvairios tėkmės čiulptukas
3 mėn. ir daugiau
Mūsų dieglius mažinantis vožtuvas sukonstruotas taip, kad į kūdikio pilvelį nepatektų oro ir sumažėtų dieglių ir diskomforto. Kai kūdikis valgo, į žinduką įmontuotas vožtuvas lankstosi, kad oras patektų į buteliuką, būtų nukreiptas link buteliuko dugno ir nesusidarytų vakuumas. Jis sulaiko orą buteliuke toliau nuo vaiko pilvelio ir padeda sumažinti dieglius ir diskomfortą.
„Philips Avent Anti-colic“ buteliukas mažina nerimą. Iš „Philips Avent Anti-colic“ buteliukų maitinami kūdikiai yra 60 % ramesni naktį nei tie, kurie maitinami iš mūsų konkurentų gaminamų nuo dieglių apsaugančių buteliukų.*
Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.
4.5
iš 5
26
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
alaczacza
02/09/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Smoczek starcza na długo
Smoczek nadaje się zarówno do zwykłego mleczka jak i lekko zagęszczonego. Polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF635/27 Smoczek antykolkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF635/27 Smoczek antykolkowy
olkasandra
11/12/2014
Polska
Najlepszy
rewelacyjny smoczek.Można go stosować do róznego rodzaju pokarmów.Mój synek od samego początku nie mógł być karmiony piersią,a jedyny smoczek jaki tolerował to był właśnie TEN smoczek,kształtem przypominający pierś.Polecam gorąco.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF635/27 Smoczek antykolkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF635/27 Smoczek antykolkowy
Sylwia5
06/12/2014
Polska
Fajny Smoczuś
Praktyczny uniwersalny smoczek dla dzieci od ok.6m-cy.Jeden smok do wielu produktów o różnej gęstości,np: wody, soczków, kaszek dzięki podziałkom na smoczku I, II, III, na które przekręcamy w zależności od sytuacji. W naszym przypadku dziecko bez problemu zaakceptowało smoczek na przemian z karmieniem piersią. Smoczek jest kompatybilny z innymi akcesoriami Philips Avent, łatwy w utrzymaniu czystości, sterylizacji, trwały. Polecam innym rodzicom.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF635/27 Smoczek antykolkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF635/27 Smoczek antykolkowy
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
2 savaičių amžiaus kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko jautė mažiau dieglių ir buvo kur kas ramesni naktį nei kūdikiai, maitinami iš konkurentų buteliukų.
Įrodyta, kad čiulptuko dizainas neleidžia jam įsmukti, įtraukti oro ir užtikrina nepertraukiamą maitinimą.
Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011