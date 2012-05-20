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Nutraukta gamyba
1 buteliukas
4 oz / 125 ml
Naujagimiams skirtas čiulptukas
0 mėn. ir daugiau
Platus krūties formos čiulptukas skatiną natūralų žindymą, primenantį žindymą iš krūties, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku
„Avent Airflex“ maitinimo buteliuke naudojamas „Airflex“ vožtuvas, kuris imituoja natūralų kūdikio maitinimą.
Klinikinis tyrimas parodė, kad 2 savaičių kūdikiai, maitinami „Avent“ buteliuku, rečiau kenčia nuo dieglių nei tie, kurie maitinami įprastais buteliukais (www.philips.com/Avent).
4.6
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
ewa1988
20/05/2012
Polska
jest podobna do piersi matki
ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
angelika1923
20/05/2012
Polska
Produkt doskonały
Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
fedorka88
15/05/2012
Polska
Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.
Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.