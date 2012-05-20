GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Sveikam, aktyviam maitinimui
  • Sveikam, aktyviam maitinimui
  • Sveikam, aktyviam maitinimui
  • Sveikam, aktyviam maitinimui

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent Airflex„Classic“ kūdikių buteliukas

SCF640/17

4.6
| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Sveikam, aktyviam maitinimui
„Philips Avent Airflex“ maitinimo buteliukas yra su unikaliu „Avent Airflex“ čiulptuku, skatinančiu sveiką, aktyvų maitinimą ir veikiančiu pagal natūralų kūdikio maitinimo ritmą. „Airflex“ čiulptukas padeda kūdikiui prisitaikyti derinant maitinimą krūtimi ir iš buteliuko.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius

Sveikam, aktyviam maitinimui

  • 1 buteliukas

  • 4 oz / 125 ml

  • Naujagimiams skirtas čiulptukas

  • 0 mėn. ir daugiau

Lengva derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku

Lengva derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku

Platus krūties formos čiulptukas skatiną natūralų žindymą, primenantį žindymą iš krūties, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku

Integruotasis „Airflex“ vožtuvas

Integruotasis „Airflex“ vožtuvas

„Avent Airflex“ maitinimo buteliuke naudojamas „Airflex“ vožtuvas, kuris imituoja natūralų kūdikio maitinimą.

Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius

Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius

Klinikinis tyrimas parodė, kad 2 savaičių kūdikiai, maitinami „Avent“ buteliuku, rečiau kenčia nuo dieglių nei tie, kurie maitinami įprastais buteliukais (www.philips.com/Avent).

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.6

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

jest podobna do piersi matki

ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

20/05/2012

Polska

Polska

Produkt doskonały

Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.

Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 