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  • Sveikam, aktyviam maitinimui
  • Sveikam, aktyviam maitinimui

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent Airflex„Classic“ kūdikių buteliukas

SCF643/17

5
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Sveikam, aktyviam maitinimui
„Philips Avent Airflex“ maitinimo buteliukas yra su unikaliu „Avent Airflex“ čiulptuku, skatinančiu sveiką, aktyvų maitinimą ir veikiančiu pagal natūralų kūdikio maitinimo ritmą. „Airflex“ čiulptukas padeda kūdikiui prisitaikyti derinant maitinimą krūtimi ir iš buteliuko.
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Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius

Sveikam, aktyviam maitinimui

  • 1 buteliukas

  • 9 oz / 260 ml

  • Lėtos tėkmės čiulptukas

  • 1 mėn. ir daugiau

Lengva derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku

Lengva derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku

Platus krūties formos čiulptukas skatiną natūralų žindymą, primenantį žindymą iš krūties, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku

Integruotasis „Airflex“ vožtuvas

Integruotasis „Airflex“ vožtuvas

„Avent Airflex“ maitinimo buteliuke naudojamas „Airflex“ vožtuvas, kuris imituoja natūralų kūdikio maitinimą.

Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius

Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius

Klinikinis tyrimas parodė, kad 2 savaičių kūdikiai, maitinami „Avent“ buteliuku, rečiau kenčia nuo dieglių nei tie, kurie maitinami įprastais buteliukais (www.philips.com/Avent).

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

07/05/2016

Polska

Polska

Super produkt

[Employee of philipsglobal] Butelka lekka, z dobrego plasiku (tzw. złota seria Philips), wygodny duży otwór. Bogata gama akcesoriów - smoczki, kapsle itp. Łatwo zdejmuje się osłonę smoczka. Dziecko nie miało kolek.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF663/27 Classic PES baby bottle

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF663/27 Classic PES baby bottle

18/12/2013

Polska

Polska

Polecam

Używałam tych butelek , bo muszę przyznać ,że miałam ich kilka, gdy urodził się mój synek. Z przyczyn zdrowotnych jednak nie mogłam go długo karmić naturalnie więc zaczęłam szukać idealnej butelki. Miałam kilka wpadek z innymi buteklami- po jednych synek miał kolki, innych nawet nie chciał , bo wiedział jak smakuje naturalne karmienie. W końcu kupiłam butelkę avent i to się okazał strzał w 10. Żadnych kolek, gumowatych smoczków które by się kleiły. Synek od razu się do niej przyzwyczaił. Polecam wszystkim mamom.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +

27/06/2012

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Produkt jeden z najlepszych na rynku ale niestety drogi i nie na kazda kieszen natomiast butelki niebieskie,rozowe oraz przezroczyste niestety nie za ciekawe gdyz bez wkladki leci z nich pokarm i nie wygladaj zbyt fajnie gdyz ich nakretki powinny byc w kolorach butelek poniewaz tak jak jest teraz wyglada to troche smiesznie jakby nakretka była poprostu z innej butelki.Natomiast złote butelki naprawde ładne i wygodne niestety ich cena jest jeszcze ładniejsza:)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF663/27 Classic PES baby bottle

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF663/27 Classic PES baby bottle

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 