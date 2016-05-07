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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
1 buteliukas
9 oz / 260 ml
Lėtos tėkmės čiulptukas
1 mėn. ir daugiau
Platus krūties formos čiulptukas skatiną natūralų žindymą, primenantį žindymą iš krūties, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku
„Avent Airflex“ maitinimo buteliuke naudojamas „Airflex“ vožtuvas, kuris imituoja natūralų kūdikio maitinimą.
Klinikinis tyrimas parodė, kad 2 savaičių kūdikiai, maitinami „Avent“ buteliuku, rečiau kenčia nuo dieglių nei tie, kurie maitinami įprastais buteliukais (www.philips.com/Avent).
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Akiko
07/05/2016
Polska
Super produkt
[Employee of philipsglobal] Butelka lekka, z dobrego plasiku (tzw. złota seria Philips), wygodny duży otwór. Bogata gama akcesoriów - smoczki, kapsle itp. Łatwo zdejmuje się osłonę smoczka. Dziecko nie miało kolek.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF663/27 Classic PES baby bottle
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF663/27 Classic PES baby bottle
ewa251
18/12/2013
Polska
Polecam
Używałam tych butelek , bo muszę przyznać ,że miałam ich kilka, gdy urodził się mój synek. Z przyczyn zdrowotnych jednak nie mogłam go długo karmić naturalnie więc zaczęłam szukać idealnej butelki. Miałam kilka wpadek z innymi buteklami- po jednych synek miał kolki, innych nawet nie chciał , bo wiedział jak smakuje naturalne karmienie. W końcu kupiłam butelkę avent i to się okazał strzał w 10. Żadnych kolek, gumowatych smoczków które by się kleiły. Synek od razu się do niej przyzwyczaił. Polecam wszystkim mamom.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +
zosiek1
27/06/2012
Polska
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
Produkt jeden z najlepszych na rynku ale niestety drogi i nie na kazda kieszen natomiast butelki niebieskie,rozowe oraz przezroczyste niestety nie za ciekawe gdyz bez wkladki leci z nich pokarm i nie wygladaj zbyt fajnie gdyz ich nakretki powinny byc w kolorach butelek poniewaz tak jak jest teraz wyglada to troche smiesznie jakby nakretka była poprostu z innej butelki.Natomiast złote butelki naprawde ładne i wygodne niestety ich cena jest jeszcze ładniejsza:)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF663/27 Classic PES baby bottle
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF663/27 Classic PES baby bottle
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.