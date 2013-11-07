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  • Sveikam, aktyviam maitinimui
  • Sveikam, aktyviam maitinimui

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent Airflex„Classic“ kūdikių buteliukas

SCF646/17

4.8
| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Sveikam, aktyviam maitinimui
„Philips Avent Airflex“ maitinimo buteliukas yra su unikaliu „Avent Airflex“ čiulptuku, skatinančiu sveiką, aktyvų maitinimą ir veikiančiu pagal natūralų kūdikio maitinimo ritmą. „Airflex“ čiulptukas padeda kūdikiui prisitaikyti derinant maitinimą krūtimi ir iš buteliuko.
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Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius

Sveikam, aktyviam maitinimui

  • 1 buteliukas

  • 11 oz / 330 ml

  • Kintamos tėkmės čiulptukas

  • 3 mėn. ir daugiau

Kintamos tėkmės čiulptukas tirštesniam maistui

Kintamos tėkmės čiulptukas tirštesniam maistui

Kintamos tėkmės čiulptukas su įpjova, kuria galima reguliuoti tėkmės greitį. Tėkmės greitį galite pakeisti tiesiog pasukdami buteliuką ir sulygiuodami I, II arba III žymėjimą su kūdikio nosyte

Lengva derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku

Lengva derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku

Platus krūties formos čiulptukas skatiną natūralų žindymą, primenantį žindymą iš krūties, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku

Integruotasis „Airflex“ vožtuvas

Integruotasis „Airflex“ vožtuvas

„Avent Airflex“ maitinimo buteliuke naudojamas „Airflex“ vožtuvas, kuris imituoja natūralų kūdikio maitinimą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Świetny produkt.

Rewelacyjna butelka firmy Avent służyła Mojemu dziecku bardzo długo. Szczerze polecam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

idealny produkt

butelki avent są rewelacyjne,nadają się do kaszek,mleka,można podgrzewać w mikrofalówce...są bardzo wytrzymałe...moje dziecko nie chce z innej pić :D polecam wszystkim mamom :D

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt napewno posłuży bardzo długo

Jestem bardzo zadowolona z wyboru butelki do karmienia Philips. Trwałość tego produktu pozwola na korzystanie z niej długi czas. Napewno poleciła bym ją wszystkim młodym mamom, gdyż doskonale spełnia swoje funkcje począwszy od pierwszych dni karmienia. Dzięki możliwość wymiany i dostasowania smoczka, do różnych konsystwncji posiłków pozwala nie trzeba zmieniać całej butelki. Jest poprost super. :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 