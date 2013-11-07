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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
1 buteliukas
11 oz / 330 ml
Kintamos tėkmės čiulptukas
3 mėn. ir daugiau
Kintamos tėkmės čiulptukas su įpjova, kuria galima reguliuoti tėkmės greitį. Tėkmės greitį galite pakeisti tiesiog pasukdami buteliuką ir sulygiuodami I, II arba III žymėjimą su kūdikio nosyte
Platus krūties formos čiulptukas skatiną natūralų žindymą, primenantį žindymą iš krūties, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku
„Avent Airflex“ maitinimo buteliuke naudojamas „Airflex“ vožtuvas, kuris imituoja natūralų kūdikio maitinimą.
4.8
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Kinga83
07/11/2013
Polska
Świetny produkt.
Rewelacyjna butelka firmy Avent służyła Mojemu dziecku bardzo długo. Szczerze polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
iredew
22/09/2013
Polska
idealny produkt
butelki avent są rewelacyjne,nadają się do kaszek,mleka,można podgrzewać w mikrofalówce...są bardzo wytrzymałe...moje dziecko nie chce z innej pić :D polecam wszystkim mamom :D
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +
KasiaSz
22/09/2013
Polska
Ten produkt napewno posłuży bardzo długo
Jestem bardzo zadowolona z wyboru butelki do karmienia Philips. Trwałość tego produktu pozwola na korzystanie z niej długi czas. Napewno poleciła bym ją wszystkim młodym mamom, gdyż doskonale spełnia swoje funkcje począwszy od pierwszych dni karmienia. Dzięki możliwość wymiany i dostasowania smoczka, do różnych konsystwncji posiłków pozwala nie trzeba zmieniać całej butelki. Jest poprost super. :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.