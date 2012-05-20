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Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent Tempo- Disposable SystemNatūralaus maitinimo buteliukas

SCF648/01

4.6
| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Patogu, sveika maitinti
Mėgaukitės didesniu patogumu ir sveiku kūdikio maitinimu su „Avent Tempo Natural“ maitinimo buteliuku. Kūdikiui žįstant „Tempo“ įdėklai subliūkšta – taip kūdikis gali kontroliuoti pieno tėkmę, o į jo pilvuką patenka mažiau oro.
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visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Veikia pagal natūralų kūdikio maitinimo ritmą

Patogu, sveika maitinti

  • 4 unc.

Iš anksto suformuoti, iš anksto sterilizuoti įdėklai

Iš anksto suformuoti, iš anksto sterilizuoti įdėklai

„Tempo“ įdėklai yra iš anksto sterilizuoti, vienkartiniai ir platūs, kad juos būtų lengviau pripildyti ir būtų lengviau maitinti.

Vienkartinė sistema

Vienkartinė sistema

„Tempo“ įdėklai yra tvirti, platūs, turintys formą, kad pilti pieną ir maitinti kūdikį būtų lengviau. Patogiai maitinkite kiekvieną kartą, naudodamiesi sterilizuotais vienkartiniais įdėklais.

Įdėklai subliūkšta ir mažiau oro patenka į kūdikio pilvuką

Įdėklai subliūkšta ir mažiau oro patenka į kūdikio pilvuką

Kūdikiui valgant „Tempo“ įdėklai subliūkšta ir mažiau oro patenka į kūdikio pilvuką.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

jest podobna do piersi matki

ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

20/05/2012

Polska

Polska

Produkt doskonały

Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.

Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 