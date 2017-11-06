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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
2 vnt.
Naujagimiams skirta tėkmė
0 mėn. ir daugiau
Platus krūties formos čiulptukas skatina natūralų žindymą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.
Žiedlapiai čiulptuko viduje padidina minkštumą ir lankstumą, neleidžia čiulptukui subliūkšti. Jūsų kūdikis mėgausis patogesniu ir malonesniu maitinimu.
Naujoviška dvigubo vožtuvo konstrukcija sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius įleisdama orą į buteliuką, o ne į kūdikio pilvuką.
5.0
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
MamaTomusia
06/11/2017
Polska
Polecam
Używamy sprzętu do mieszanego karmienia. Pokarm odciągam i nie widzę różnicy w odruchu ssania u synka. Smoczki najwyższej klasy.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF651/27 Smoczek Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF651/27 Smoczek Natural
honia
06/11/2017
Polska
Polecam
Używamy sprzętu do mieszanego karmienia. Pokarm odciągam i nie widzę różnicy w odruchu ssania u synka. Smoczki najwyższej klasy.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF651/27 Smoczek Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF651/27 Smoczek Natural
lhkgjg
12/11/2012
Polska
Polecam!!!
Kupiłam butelke do herbatki, ale po pierwszym podaniu zwykłą Aven przeznaczyłam na herbatkę a tą na Mleczko. Butelka świetnie się sprawdza polcam w 100%
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF651/27 Smoczek Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF651/27 Smoczek Natural
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011