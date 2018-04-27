30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
2 vnt.
Lėta tėkmė
1 mėn. ir daugiau
Platus krūties formos čiulptukas skatina natūralų žindymą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.
Žiedlapiai čiulptuko viduje padidina minkštumą ir lankstumą, neleidžia čiulptukui subliūkšti. Jūsų kūdikis mėgausis patogesniu ir malonesniu maitinimu.
Naujoviška dvigubo vožtuvo konstrukcija sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius įleisdama orą į buteliuką, o ne į kūdikio pilvuką.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Letti
27/04/2018
Magyarország
Tökéletes
A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF652/27 Natural etetőcumi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF652/27 Natural etetőcumi
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011