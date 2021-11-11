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Nutraukta gamyba
2 vnt.
Greita tėkmė
6 m+
Platus krūties formos čiulptukas skatina natūralų žindymą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.
Žiedlapiai čiulptuko viduje padidina minkštumą ir lankstumą, neleidžia čiulptukui subliūkšti. Jūsų kūdikis mėgausis patogesniu ir malonesniu maitinimu.
Naujoviška dvigubo vožtuvo konstrukcija sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius įleisdama orą į buteliuką, o ne į kūdikio pilvuką.
4.6
iš 5
9
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
11/11/2021
Україна
Качественная, удобная
Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.
Argumentai už
коликов стало меньше, прочная
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF656/27 Соска Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF656/27 Соска Natural
Есинов
21/06/2019
Україна
Лучшая в мире соска и бутылочка!
Лучшая бутылочка Philips Avent Соска Natura в мире! Я всем рекомендую компанию Philips Avent!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF656/27 Соска Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF656/27 Соска Natural
AlisaM
01/04/2019
Україна
Отличный продукт!
Прекрасная соска, нареканий нет. Хорошо моется в посудомойке, рекомендую!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF654/27 Соска Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF654/27 Соска Natural
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011