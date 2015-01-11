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Nutraukta gamyba
2 vnt.
Kintama tėkmė
3 mėn. ir daugiau
Platus krūties formos čiulptukas skatina natūralų žindymą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.
Žiedlapiai čiulptuko viduje padidina minkštumą ir lankstumą, neleidžia čiulptukui subliūkšti. Jūsų kūdikis mėgausis patogesniu ir malonesniu maitinimu.
Naujoviška dvigubo vožtuvo konstrukcija sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius įleisdama orą į buteliuką, o ne į kūdikio pilvuką.
4.3
iš 5
7
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
krysia123
11/01/2015
Polska
świetny smoczek
Smoczek kupiłam w listopadzie. Moja córeczka używa go już prawie 2 miesiące, a ja jestem w pełni zadowolona. Smoczek jest niesamowity. Moja córka w zależności od gęstości może mieć podawany pokarm w różnym tempie. To ja o tym decyduję. Moja córka nie ma teraz kolek. 100% polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF653/27 Smoczek Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF653/27 Smoczek Natural
Bazsi27
17/12/2020
Magyarország
Minőség a babának
A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.
Argumentai už
Minőség
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF653/27 Natural etetőcumi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF653/27 Natural etetőcumi
Letti
27/04/2018
Magyarország
Tökéletes
A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF653/27 Natural etetőcumi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF653/27 Natural etetőcumi
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011