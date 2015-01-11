GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventNatūralios formos čiulptukas

SCF655/27

4.3
| (7) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį
Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
Naudodami „Philips Avent“ kintamos tėkmės čiulptuką „Natural“, galite reguliuoti tėkmės stiprumą tiesiog pasukdami buteliuką. Čiulptukas yra naujoviškos žiedlapio formos, užtikrinančios natūralų, panašų į krūtimi žindymą, todėl kūdikiui lengviau pakaitomis maitintis iš krūties ir buteliuko.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Natūralus būdas maitinti iš buteliuko

  • 2 vnt.

  • Kintama tėkmė

  • 3 mėn. ir daugiau

Platus krūties formos čiulptukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos čiulptukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos čiulptukas skatina natūralų žindymą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.

Unikalūs žiedlapiai, kad čiulptukas būtų minkštas, lankstus ir nesubliūkštų

Unikalūs žiedlapiai, kad čiulptukas būtų minkštas, lankstus ir nesubliūkštų

Žiedlapiai čiulptuko viduje padidina minkštumą ir lankstumą, neleidžia čiulptukui subliūkšti. Jūsų kūdikis mėgausis patogesniu ir malonesniu maitinimu.

Moderni dieglius mažinanti sistema su naujovišku dvigubu vožtuvu

Moderni dieglius mažinanti sistema su naujovišku dvigubu vožtuvu

Naujoviška dvigubo vožtuvo konstrukcija sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius įleisdama orą į buteliuką, o ne į kūdikio pilvuką.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.3

iš 5

7

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

11/01/2015

Polska

Polska

świetny smoczek

Smoczek kupiłam w listopadzie. Moja córeczka używa go już prawie 2 miesiące, a ja jestem w pełni zadowolona. Smoczek jest niesamowity. Moja córka w zależności od gęstości może mieć podawany pokarm w różnym tempie. To ja o tym decyduję. Moja córka nie ma teraz kolek. 100% polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF653/27 Smoczek Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF653/27 Smoczek Natural

17/12/2020

Magyarország

Magyarország

Minőség a babának

A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.

Argumentai už

Minőség

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF653/27 Natural etetőcumi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF653/27 Natural etetőcumi

27/04/2018

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF653/27 Natural etetőcumi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF653/27 Natural etetőcumi

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011