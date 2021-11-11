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  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventNatūralios formos čiulptukas

SCF656/27

4.6
| (9) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį
Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
„Philips Avent“ čiulptukas „Thick Feed“ idealiai tinka tirštesnės konsistencijos maistui, pavyzdžiui, košėms ir sriuboms. Čiulptukas yra naujoviškos žiedlapio formos, užtikrinančios natūralų, panašų į krūtimi žindymą, todėl kūdikiui lengviau pakaitomis maitintis iš krūties ir buteliuko.
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Natūralus būdas maitinti iš buteliuko

  • 2 vnt.

  • Tirštam maistui

  • 6 m+

Čiulptukas be BPA

Čiulptukas be BPA

Šis čiulptukas pagamintas iš silikono – medžiagos be BPA (Vadovaujantis ES Direktyva 2011/8/ES)

Moderni dieglius mažinanti sistema su naujovišku dvigubu vožtuvu

Moderni dieglius mažinanti sistema su naujovišku dvigubu vožtuvu

Naujoviška dvigubo vožtuvo konstrukcija sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius įleisdama orą į buteliuką, o ne į kūdikio pilvuką.

Tinka naudoti su „Philips Avent Natural“ maitinimo buteliuku

Rekomenduojame naudoti „Natural“ linijos maitinimo čiulptukus tik su „Natural“ linijos buteliukais.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

9

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

11/11/2021

Україна

Україна

Качественная, удобная

Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.

Argumentai už

коликов стало меньше, прочная

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF656/27 Соска Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF656/27 Соска Natural

21/06/2019

Україна

Україна

Лучшая в мире соска и бутылочка!

Лучшая бутылочка Philips Avent Соска Natura в мире! Я всем рекомендую компанию Philips Avent!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF656/27 Соска Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF656/27 Соска Natural

01/04/2019

Україна

Україна

Отличный продукт!

Прекрасная соска, нареканий нет. Хорошо моется в посудомойке, рекомендую!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF654/27 Соска Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF654/27 Соска Natural

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011