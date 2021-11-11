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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
2 vnt.
Tirštam maistui
6 m+
Šis čiulptukas pagamintas iš silikono – medžiagos be BPA (Vadovaujantis ES Direktyva 2011/8/ES)
Naujoviška dvigubo vožtuvo konstrukcija sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius įleisdama orą į buteliuką, o ne į kūdikio pilvuką.
Rekomenduojame naudoti „Natural“ linijos maitinimo čiulptukus tik su „Natural“ linijos buteliukais.
4.6
iš 5
9
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
11/11/2021
Україна
Качественная, удобная
Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.
Argumentai už
коликов стало меньше, прочная
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF656/27 Соска Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF656/27 Соска Natural
Есинов
21/06/2019
Україна
Лучшая в мире соска и бутылочка!
Лучшая бутылочка Philips Avent Соска Natura в мире! Я всем рекомендую компанию Philips Avent!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF656/27 Соска Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF656/27 Соска Natural
AlisaM
01/04/2019
Україна
Отличный продукт!
Прекрасная соска, нареканий нет. Хорошо моется в посудомойке, рекомендую!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF654/27 Соска Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF654/27 Соска Natural
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011