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  • Puikus maitinimas, puikus miegas
  • Puikus maitinimas, puikus miegas
  • Puikus maitinimas, puikus miegas
  • Puikus maitinimas, puikus miegas
  • Puikus maitinimas, puikus miegas
  • Puikus maitinimas, puikus miegas
  • Puikus maitinimas, puikus miegas
  • Puikus maitinimas, puikus miegas

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Classic“ kūdikių buteliukas iš PES

SCF663/17

4.7
| (101) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį
Puikus maitinimas, puikus miegas
Neramus miegas tikrai visiems žinoma kūdikių problema. „Philips Avent“ maitinimo buteliukas „Classic“ stipriai sumažina pilvuko dieglius*** ir leidžia kūdikiams ramiau miegoti. Kūdikiai tampa ramesni, ypač miegodami naktį.**
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Padeda nuraminti kūdikį, ypač naktį**

Puikus maitinimas, puikus miegas

  • 1 buteliukas

  • 9 oz / 260 ml

  • Lėtos tėkmės čiulptukas

  • 1 mėn. ir daugiau

Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad kūdikiai tampa daug ramesni

Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad kūdikiai tampa daug ramesni

Miegas ir maistas yra svarbiausi kūdikio fizinės ir psichinės sveikatos elementai. Atliktas klinikinis atsitiktinių imčių tyrimas, kuriuo buvo siekiama nustatyti, ar kūdikių maitinimo buteliukai turi įtakos „kūdikio elgesiui“. Nustatyta, kad „Philips Avent“ klasikinis buteliukas neramų kūdikio elgesį per dieną sumažina maždaug 28 minutėmis, palyginti su kitu lygintu buteliuku (46 min. prieš 74 min., p=0,05). Tai ypač pasitvirtino naktį.**

Oras patenka į buteliuką, o ne jūsų kūdikio pilvuką

Oras patenka į buteliuką, o ne jūsų kūdikio pilvuką

Kūdikiui žįstant unikalus „sijonėlis“ ant „Avent“ čiulptuko lankstosi taip, kad oras patektų į buteliuką, o ne į vaiko pilvuką. Kūdikis reguliuoja pieno srovę kaip ir natūraliai maitinant krūtimi.

Galite rinktis iš penkių skirtingų čiulptukų tekėjimo greičių

Galite rinktis iš penkių skirtingų čiulptukų tekėjimo greičių

Galite rinktis iš penkių skirtingų čiulptukų tekėjimo greičių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

101

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

2

29/12/2020

Polska

Polska

Bardzo wygodna butelka.

Butelka wykonana z dobrej jakości materiału. Miarka na butelce jest wyraźna i po dłuższym stosowaniu nie ściera się. Butelka nie sprawia kłopotów przy myciu. Nie ma kolek. Nic się z niej nie leje. Dziecko uwielbia butelkę i nie chcę innej.

Argumentai už

Wygodna, ładna, szybka w myciu.

Argumentai prieš

Nie ma

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

29/12/2020

Polska

Polska

Doskonała butelka

Używam już jej od dwóch miesięcy, jest bardzo dobrym produktem. Smoczek idealnie podpasował dziecku, jego kształt idealnie odwzorowuje pierś, dzięki czemu nie sprawia kłopotu kp i dokarmianie butelką. Od momentu zastosowania butelek avent zmniejszyły się boleści brzuszka Maluszka.

Argumentai už

Kształt butelki idealnie dopasowuje się do ręki, smoczek podobny do kształtu piersi, idealny przeplyw w smoczku, odpowiednia cena do jakości

Argumentai prieš

Brak wad

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/02/2018

Polska

Polska

Jest super!

Żadna, ale to żadna butelka antykolkowa nie jest tak łatwa w obsłudze jak Avent. Zdecydowanie mój ulubieniec - łatwość składania, użytkowania, mycia i pasuje do każdego podgrzewacza. Baja! A co najważniejsze, córa nie łyka powietrza i nie ulewa.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Atliktas klinikinis tyrimas parodė, kad dviejų savaičių kūdikiai buvo ramesni nei tie, kurie buvo maitinami kitais buteliukais (tyrimą atliko Londono vaikų sveikatos institutas, 2008).

  2. Atliktas klinikinis tyrimas parodė, kad 2 savaičių kūdikiai, maitinami „Avent“ buteliuku, buvo ramesni nei tie, kurie buvo maitinami kito populiaraus gamintojo buteliuku, ypač naktį.