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Nutraukta gamyba
1 buteliukas
9 oz / 260 ml
Lėtos tėkmės čiulptukas
1 mėn. ir daugiau
Išskirtinis vožtuvas, esantis ant čiulptuko, lankstosi pagal kūdikio maitinimosi ritmą. Pienas tekės kūdikio kontroliuojama tėkme ir tai apsaugo nuo persivalgymo ir atpylimo, raugėjimo ir dujų.
Miegas ir maistas yra svarbiausi kūdikio fizinės ir psichinės sveikatos elementai. Atliktas klinikinis atsitiktinių imčių tyrimas, kuriuo buvo siekiama nustatyti, ar kūdikių maitinimo buteliukai turi įtakos „kūdikio elgesiui“. Nustatyta, kad „Philips Avent“ klasikinis buteliukas neramų kūdikio elgesį per dieną sumažina maždaug 28 minutėmis, palyginti su kitu lygintu buteliuku (46 min. prieš 74 min., p=0,05). Tai ypač pasitvirtino naktį.**
Dėl unikalios formos maitinimo buteliuką lengva suimti ir laikyti bet kuria kryptimi – tai itin patogu net mažytėms kūdikio rankytėms.
4.7
iš 5
101
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
ANIA122
29/12/2020
Polska
Bardzo wygodna butelka.
Butelka wykonana z dobrej jakości materiału. Miarka na butelce jest wyraźna i po dłuższym stosowaniu nie ściera się. Butelka nie sprawia kłopotów przy myciu. Nie ma kolek. Nic się z niej nie leje. Dziecko uwielbia butelkę i nie chcę innej.
Argumentai už
Wygodna, ładna, szybka w myciu.
Argumentai prieš
Nie ma
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Marlenka25
29/12/2020
Polska
Doskonała butelka
Używam już jej od dwóch miesięcy, jest bardzo dobrym produktem. Smoczek idealnie podpasował dziecku, jego kształt idealnie odwzorowuje pierś, dzięki czemu nie sprawia kłopotu kp i dokarmianie butelką. Od momentu zastosowania butelek avent zmniejszyły się boleści brzuszka Maluszka.
Argumentai už
Kształt butelki idealnie dopasowuje się do ręki, smoczek podobny do kształtu piersi, idealny przeplyw w smoczku, odpowiednia cena do jakości
Argumentai prieš
Brak wad
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
ZadowolonaA
12/02/2018
Polska
Jest super!
Żadna, ale to żadna butelka antykolkowa nie jest tak łatwa w obsłudze jak Avent. Zdecydowanie mój ulubieniec - łatwość składania, użytkowania, mycia i pasuje do każdego podgrzewacza. Baja! A co najważniejsze, córa nie łyka powietrza i nie ulewa.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011
Atliktas klinikinis tyrimas parodė, kad 2 savaičių kūdikiai, maitinami „Avent“ buteliuku, buvo ramesni nei tie, kurie buvo maitinami kito populiaraus gamintojo buteliuku, ypač naktį.