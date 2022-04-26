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Nutraukta gamyba
1 buteliukas
11 oz / 330 ml
Kintamos tėkmės čiulptukas
3 mėn. ir daugiau
Išskirtinis vožtuvas, esantis ant čiulptuko, lankstosi pagal kūdikio maitinimosi ritmą. Pienas tekės kūdikio kontroliuojama tėkme ir tai apsaugo nuo persivalgymo ir atpylimo, raugėjimo ir dujų.
Miegas ir maistas yra svarbiausi kūdikio fizinės ir psichinės sveikatos elementai. Atliktas klinikinis atsitiktinių imčių tyrimas, kuriuo buvo siekiama nustatyti, ar kūdikių maitinimo buteliukai turi įtakos „kūdikio elgesiui“. Nustatyta, kad „Philips Avent“ klasikinis buteliukas neramų kūdikio elgesį per dieną sumažina maždaug 28 minutėmis, palyginti su kitu lygintu buteliuku (46 min. prieš 74 min., p=0,05). Tai ypač pasitvirtino naktį.**
Dėl unikalios formos maitinimo buteliuką lengva suimti ir laikyti bet kuria kryptimi – tai itin patogu net mažytėms kūdikio rankytėms.
4.9
iš 5
140
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Józefina
26/04/2022
Polska
Ulubiona butelka
Wygodnie karmi się maluszka tą butelką, dobra jakość, polecam.
Argumentai už
Dobra jakość, wygodnie się nią karmi
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
12/04/2022
Polska
Zwycięzca naszego rankingu
Butelka Philips Avent do zdecydowanie nasz ulubieniec, któremu pozostaniemy wierni - a przetestowaliśmy wiele innych marek! Przede wszystkim buteleczka spełnia swoją rolę, bo częstotliwość kolek moich maluchów zdecydowanie się zmniejszyła. Co dla mnie ważne: dobrze się czyści, tworzywo porządne, które nie robi się matowe i nie odbarwia się mimo wielu prań. Kształt butelki bardzo przypasował i dzieciaki chętnie z niej piją, nie mają problemu z jej utrzymaniem. Co tu więcej mówić - polecam wszystkim mamom!
Argumentai už
kształt, waga, jakość materiału, łatwość czyszczenia
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Mamusia_Julusia
12/04/2022
Polska
Solidne wykonanie i jakość
Butelka jest wykonana naprawdę solidnie (do wykonania użyto naprawdę fajnej jakości materiałów). Butelka jest naprawdę lekka i przyjemnie się jej używa. Dziecko bez problemu trzyma butelkę. Produkt jest łatwy nie tylko w użyciu ale i w utrzymaniu go w czystości - nie zauważyłam też, aby na butelce pojawiły się przebarwienia.
Argumentai už
wygląd, jakość wykonania
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011
Pastebėta, kad 2 savaičių kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko, buvo mažiau kankinami dieglių, nei kūdikiai, maitinami iš įprastinio buteliuko. Be to, 2 savaičių kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko, buvo ramesni, nei kūdikiai, maitinami iš kitų buteliukų.