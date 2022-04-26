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  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Classic“ kūdikių buteliukas

SCF686/17

4.9
| (140) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
Mūsų klasikiniu buteliuku motinos pasitiki jau 30 metų, daugelis motinų ir toliau renkasi šį buteliuką. Naudojant šį buteliuką maitinti kūdikį būna malonu ir paprasta; kliniškai įrodyta, kad jis sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius.*
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visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Pasitiki jau 30 metų

Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*

  • 1 buteliukas

  • 11 oz / 330 ml

  • Kintamos tėkmės čiulptukas

  • 3 mėn. ir daugiau

Lengva žįsti dėl unikalaus vožtuvo ant čiulptuko

Išskirtinis vožtuvas, esantis ant čiulptuko, lankstosi pagal kūdikio maitinimosi ritmą. Pienas tekės kūdikio kontroliuojama tėkme ir tai apsaugo nuo persivalgymo ir atpylimo, raugėjimo ir dujų.

Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad kūdikiai tampa daug ramesni

Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad kūdikiai tampa daug ramesni

Miegas ir maistas yra svarbiausi kūdikio fizinės ir psichinės sveikatos elementai. Atliktas klinikinis atsitiktinių imčių tyrimas, kuriuo buvo siekiama nustatyti, ar kūdikių maitinimo buteliukai turi įtakos „kūdikio elgesiui“. Nustatyta, kad „Philips Avent“ klasikinis buteliukas neramų kūdikio elgesį per dieną sumažina maždaug 28 minutėmis, palyginti su kitu lygintu buteliuku (46 min. prieš 74 min., p=0,05). Tai ypač pasitvirtino naktį.**

Ergonomiška forma – maksimalus komfortas

Ergonomiška forma – maksimalus komfortas

Dėl unikalios formos maitinimo buteliuką lengva suimti ir laikyti bet kuria kryptimi – tai itin patogu net mažytėms kūdikio rankytėms.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

140

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

2

26/04/2022

Polska

Polska

Ulubiona butelka

Wygodnie karmi się maluszka tą butelką, dobra jakość, polecam.

Argumentai už

Dobra jakość, wygodnie się nią karmi

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/04/2022

Polska

Polska

Zwycięzca naszego rankingu

Butelka Philips Avent do zdecydowanie nasz ulubieniec, któremu pozostaniemy wierni - a przetestowaliśmy wiele innych marek! Przede wszystkim buteleczka spełnia swoją rolę, bo częstotliwość kolek moich maluchów zdecydowanie się zmniejszyła. Co dla mnie ważne: dobrze się czyści, tworzywo porządne, które nie robi się matowe i nie odbarwia się mimo wielu prań. Kształt butelki bardzo przypasował i dzieciaki chętnie z niej piją, nie mają problemu z jej utrzymaniem. Co tu więcej mówić - polecam wszystkim mamom!

Argumentai už

kształt, waga, jakość materiału, łatwość czyszczenia

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/04/2022

Polska

Polska

Solidne wykonanie i jakość

Butelka jest wykonana naprawdę solidnie (do wykonania użyto naprawdę fajnej jakości materiałów). Butelka jest naprawdę lekka i przyjemnie się jej używa. Dziecko bez problemu trzyma butelkę. Produkt jest łatwy nie tylko w użyciu ale i w utrzymaniu go w czystości - nie zauważyłam też, aby na butelce pojawiły się przebarwienia.

Argumentai už

wygląd, jakość wykonania

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011

  2. Pastebėta, kad 2 savaičių kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko, buvo mažiau kankinami dieglių, nei kūdikiai, maitinami iš įprastinio buteliuko. Be to, 2 savaičių kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko, buvo ramesni, nei kūdikiai, maitinami iš kitų buteliukų.