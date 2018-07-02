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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Pritaikomas mažylio rankutei ir valgymo mokymosi etapams
4.7
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Anca1234
02/07/2018
România
Suuuper
O super lingurita,cu adevarat flexibila si moale,perfecta pentru inceperea diversificarii,bebe nu se loveste la gingii si nici nu scartie pe dintisor!!
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
siklop
02/01/2017
България
Patvirtintas pirkėjas
Добър продукт
Единствен недостатък можеше да идва с кутийка за съхранение.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +
Roxana22
29/06/2018
România
Recenzie din campania Philips Avent
Materiale f bune. Nu am utilizat neaparat funcția de îndoire. Bebe o adora
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 8 139 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.