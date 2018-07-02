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  • Skatina išmokti valgyti smagiu būdu
  • Skatina išmokti valgyti smagiu būdu
  • Skatina išmokti valgyti smagiu būdu
  • Skatina išmokti valgyti smagiu būdu
  • Skatina išmokti valgyti smagiu būdu
  • Skatina išmokti valgyti smagiu būdu

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Avent“ pritaikomas mokomasis šaukštelis 6m+

SCF722/00

4.7
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Skatina išmokti valgyti smagiu būdu
„Philips Avent“ pritaikomas mokomasis šaukštelis specialiai sukurtas tam, kad padėtų vaikui išmokti savarankiškai maitintis. Jis turi lankstomą kotelį ir antgalį, kurį galite pritaikyti pagal vaiko rankytę ir vystymosi poreikius jam augant.
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visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Padeda vaikui vystyti savarankiško maitinimosi įgūdžius

Skatina išmokti valgyti smagiu būdu

Pirmasis mažylio savarankiško valgymo šaukštelis

Pritaikoma rankenėlė ir šaukštelio galiukas

Pritaikomas mažylio rankutei ir valgymo mokymosi etapams

Tobulas mažomis rankutėmis – puikiai tinka valgyti pačiam

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

02/07/2018

România

România

Suuuper

O super lingurita,cu adevarat flexibila si moale,perfecta pentru inceperea diversificarii,bebe nu se loveste la gingii si nici nu scartie pe dintisor!!

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

02/01/2017

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Добър продукт

Единствен недостатък можеше да идва с кутийка за съхранение.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +

29/06/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Materiale f bune. Nu am utilizat neaparat funcția de îndoire. Bebe o adora

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

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  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 8 139 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 