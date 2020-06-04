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Nutraukta gamyba
SCF751/00
Geriant nelaša
7 oz / 200 ml
6 m+
.
Sukūrėme kampu pakreiptą snapelį, kad mažyliai galėtų gerti lengvai, neužversdami galvos.
Šio „Philips Avent“ puodelio sudėtyje nėra BPA.
4.1
iš 5
72
Atsiliepimai
GhosTAngeL
04/06/2020
Polska
Sprawdzajcie co kupujecie
Na stronie Rossmana jest pokazany model SCF751 A w sklepie na półce jest model SCF746 Czyli opcja bez zaworka .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Gosiaanka
02/03/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Sucha podłoga
Przy wprowadzeniu innych produktów niż mleko zaczęliśmy podawać wodę. Podajemy do ręki gotowi do wycierania podłogi a tu nic nie kapie. Dziecko zadowolone bo silikonowy dziubek pozwala trochę pogryzc a trochę się napić. My zadowoleni bo nic nie trzeba suszyć. Polecamy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Ala1212
15/06/2015
Polska
Ten produkt jest super:)
Kubeczek jest świetny, naprawde nie kapie i bardzo szybko dziecko uczy sie z niego pić a kształt rączek jest idealny dla małego dziecka:)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.