GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventPuodelis su snapeliu

SCF751/05

4.1
| (72) Atsiliepimai
Geriant nelaša
Naujasis „Philips Avent“ puodelis be BPA turi patentuotą vožtuvą, per kurį skystis neišsilieja. Dėl minkšto snapelio ir rankenėlių mažylis galės gerti patogiai. Paprasta gerti mažyliui, patogu jums.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Lengva paversti buteliuką puodeliu

Geriant nelaša

  • Geriant nelaša

  • 7 oz / 200 ml

  • 6 m+

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Visas dalis galima plauti indaplovėje

.

Kampu pakreiptas snapelis, todėl nereikia užversti galvos

Kampu pakreiptas snapelis, todėl nereikia užversti galvos

Sukūrėme kampu pakreiptą snapelį, kad mažyliai galėtų gerti lengvai, neužversdami galvos.

Šio puodelio sudėtyje nėra BPA

Šio puodelio sudėtyje nėra BPA

Šio „Philips Avent“ puodelio sudėtyje nėra BPA.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.1

iš 5

72

Atsiliepimai

04/06/2020

Polska

Polska

Sprawdzajcie co kupujecie

Na stronie Rossmana jest pokazany model SCF751 A w sklepie na półce jest model SCF746 Czyli opcja bez zaworka .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF751/00 Kubek z ustnikiem

02/03/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Sucha podłoga

Przy wprowadzeniu innych produktów niż mleko zaczęliśmy podawać wodę. Podajemy do ręki gotowi do wycierania podłogi a tu nic nie kapie. Dziecko zadowolone bo silikonowy dziubek pozwala trochę pogryzc a trochę się napić. My zadowoleni bo nic nie trzeba suszyć. Polecamy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF751/00 Kubek z ustnikiem

15/06/2015

Polska

Polska

Ten produkt jest super:)

Kubeczek jest świetny, naprawde nie kapie i bardzo szybko dziecko uczy sie z niego pić a kształt rączek jest idealny dla małego dziecka:)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 