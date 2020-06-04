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Nutraukta gamyba
SCF751/07
Geriant nelaša
7 oz / 200 ml
6 m+
Daugiau jokios netvarkos! Naujas patentuotas vožtuvas užtikrina, kad skystis tekės tik vaikui geriant per snapelį.
Sukūrėme kampu pakreiptą snapelį, kad mažyliai galėtų gerti lengvai, neužversdami galvos.
Mažyliui patogu laikyti puodelį už rankenėlių ir gerti savarankiškai. Šios rankenėlės pritaikytos mažoms rankytėms, kad būtų lengva jas paimti, bet to, rankenėlės padengtos guma, kad neslystų.
4.1
iš 5
72
Atsiliepimai
GhosTAngeL
04/06/2020
Polska
Sprawdzajcie co kupujecie
Na stronie Rossmana jest pokazany model SCF751 A w sklepie na półce jest model SCF746 Czyli opcja bez zaworka .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Gosiaanka
02/03/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Sucha podłoga
Przy wprowadzeniu innych produktów niż mleko zaczęliśmy podawać wodę. Podajemy do ręki gotowi do wycierania podłogi a tu nic nie kapie. Dziecko zadowolone bo silikonowy dziubek pozwala trochę pogryzc a trochę się napić. My zadowoleni bo nic nie trzeba suszyć. Polecamy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Ala1212
15/06/2015
Polska
Ten produkt jest super:)
Kubeczek jest świetny, naprawde nie kapie i bardzo szybko dziecko uczy sie z niego pić a kształt rączek jest idealny dla małego dziecka:)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.