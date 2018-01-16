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Nutraukta gamyba

„Philips“ AventPuodelis su snapeliu

SCF753/06

3.9
| (42) Atsiliepimai
Geriant nelaša
„Philips Avent“ puodelis be BPA turi patentuojamą vožtuvą, per kurį nenulašės nei lašelis. Minkštas neslystančias rankenėles lengva paimti mažomis rankutėmis, o didesnės tėkmės snapelis atsparus kramtymui. Patiks ir jums, ir jūsų mažyliui.
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visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Lengva paversti buteliuką puodeliu

Geriant nelaša

  • Geriant nelaša

  • 9 oz / 260 ml

  • 12 mėn.+

  • Kietas snapelis

Sandarus! Mamų mėgiamas

Daugiau jokios netvarkos! Naujas patentuotas vožtuvas užtikrina, kad skystis tekės tik vaikui geriant per snapelį.

Lengvai konvertuojamas į laisvo srauto puodelį

Nuimkite vožtuvą ir puodelis su snapeliu pavirs į laisvo srauto puodelį.

Kampu pakreiptas snapelis, todėl nereikia užversti galvos

Kampu pakreiptas snapelis, todėl nereikia užversti galvos

Sukūrėme kampu pakreiptą snapelį, kad mažyliai galėtų gerti lengvai, neužversdami galvos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.9

iš 5

42

Atsiliepimai

16/01/2018

Polska

Polska

Rewelacja, powinien być w domu każdej młodej mamy!

To jest strzał w 10! Długi czas szukałam prawdziwego kubka niekapka. Przerobiłam 8 różnych i żaden, podkreślam żaden nie był niekapkiem a tylko jego słabą imitacją. Domyślam się, że firma ma opatentowany dziubek i pewnie dlatego cena kubka jest znacznie wyższa niż innych dostępnych na rynku, ale jeśli policzyć ile pieniędzy wydałam na poprzednie kubki, które wylądowały w piwnicy jest w normalnej cenie. Polecam wszystkim, nie zawiedziecie się. Jeszcze jedno, zalecany jest dzieciaczkom po 12 miesiącach, a syn mając 10 miesięcy bez problemu soboe z nim radził:)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF753 Kubek z ustnikiem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF753 Kubek z ustnikiem

13/04/2015

Polska

Polska

Polecam

Kubeczek - Avent SCF753/00 to bardzo ładnie wykonany kubek z sympatycznym pingwinkiem. Rzeczywiście jest to kubek niekapek, ustnikiem nic się nie wydobywa (nawet gdy dziecko go odwraca i próbuje wylać coś przez ustnik). Jest łatwy w utrzymaniu czystości. Dzięki bocznym uchwytom dziecku dobrze się go trzyma i bezproblemowo pije.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF753/00 Kubek z ustnikiem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF753/00 Kubek z ustnikiem

12/04/2015

Polska

Polska

Kubek jest doskonały do nauki samodzielnego picia

Kubek super sprawdza się w nauce samodzielnego picia nawet jeśli maluch odwróci go do góry dnem nic nie wycieka. Jest poręczny i wygodny, swoim wyglądem zaciekawia dziecko.Polecam wszystkim mamom.

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF753/00 Kubek z ustnikiem

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF753/00 Kubek z ustnikiem

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 