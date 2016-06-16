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  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventPuodelis su snapeliu

SCF755/00

3.3
| (15) Atsiliepimai
Geriant nelaša
Naujasis „Philips Avent“ puodelis be BPA turi patentuojamą vožtuvą, per kurį nenulašės nei lašelis. Dėl minkšto kramtymui atsparaus snapelio ir rankenėlių mažylis galės gerti patogiai. Patiks ir jums, ir jūsų mažyliui.
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visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Lengva paversti buteliuką puodeliu

Geriant nelaša

  • Geriant nelaša

  • 12 oz / 340 ml

  • 18 m+

Sandarus! Mamų mėgiamas

Daugiau jokios netvarkos! Naujas patentuotas vožtuvas užtikrina, kad skystis tekės tik vaikui geriant per snapelį.

Lengvai konvertuojamas į laisvo srauto puodelį

Nuimkite vožtuvą ir puodelis su snapeliu pavirs į laisvo srauto puodelį.

Kampu pakreiptas snapelis, todėl nereikia užversti galvos

Kampu pakreiptas snapelis, todėl nereikia užversti galvos

Sukūrėme kampu pakreiptą snapelį, kad mažyliai galėtų gerti lengvai, neužversdami galvos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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3.3

iš 5

15

Atsiliepimai

16/06/2016

Lietuva

Lietuva

Smagi gera gertuvė

Lengai prižiūrima gertuvė, mažylis iškart išmoko iš jos gerti. Paprasto vandens iš buteliuko negerdavo, o iš gertuvės geria viską! Turime jau trečią pirksim ir ketvirtą :) an buteliuko galima užsukti ir bet kurį avent žinduką tad labai patogu! Vienintelis minusas tarpinė kuri neleidžia taškytis gėrimui greitai susidėvi ( per 1-2 mėn bet dėl higienos vienaip ar kitaip reikia keisti nauja) bet nevirinant laiko ilgai, todėl dabar turime kelias vandeniui sultims kitiems gėrimams, kad nereikėtų visų virinti :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF755/00 Puodelis su snapeliu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF755/00 Puodelis su snapeliu

28/07/2017

Eesti

Eesti

Väga hea

Super hea toode.Kui eelnevalt pole laps ühegi tassiga olnud nõus siis selle võttis kohe omaks.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF755/00 Tilaga tass

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF755/00 Tilaga tass

07/04/2019

Україна

Україна

Самая удобная чашка для малыша

[Employee of philipsglobal] Удобная поилка для ребенка,действительно не проливается,можно использовать любую жидкость,легко разбирается и моется.Использовала ее с двумя детьми.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF755/00 Чашка з носиком

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF755/00 Чашка з носиком

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 