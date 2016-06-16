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Nutraukta gamyba
SCF755/00
Geriant nelaša
12 oz / 340 ml
18 m+
Daugiau jokios netvarkos! Naujas patentuotas vožtuvas užtikrina, kad skystis tekės tik vaikui geriant per snapelį.
Nuimkite vožtuvą ir puodelis su snapeliu pavirs į laisvo srauto puodelį.
Sukūrėme kampu pakreiptą snapelį, kad mažyliai galėtų gerti lengvai, neužversdami galvos.
3.3
iš 5
15
Atsiliepimai
LauraGiedrė
16/06/2016
Lietuva
Smagi gera gertuvė
Lengai prižiūrima gertuvė, mažylis iškart išmoko iš jos gerti. Paprasto vandens iš buteliuko negerdavo, o iš gertuvės geria viską! Turime jau trečią pirksim ir ketvirtą :) an buteliuko galima užsukti ir bet kurį avent žinduką tad labai patogu! Vienintelis minusas tarpinė kuri neleidžia taškytis gėrimui greitai susidėvi ( per 1-2 mėn bet dėl higienos vienaip ar kitaip reikia keisti nauja) bet nevirinant laiko ilgai, todėl dabar turime kelias vandeniui sultims kitiems gėrimams, kad nereikėtų visų virinti :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF755/00 Puodelis su snapeliu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF755/00 Puodelis su snapeliu
Piia
28/07/2017
Eesti
Väga hea
Super hea toode.Kui eelnevalt pole laps ühegi tassiga olnud nõus siis selle võttis kohe omaks.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF755/00 Tilaga tass
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF755/00 Tilaga tass
Ella
07/04/2019
Україна
Самая удобная чашка для малыша
[Employee of philipsglobal] Удобная поилка для ребенка,действительно не проливается,можно использовать любую жидкость,легко разбирается и моется.Использовала ее с двумя детьми.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF755/00 Чашка з носиком
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF755/00 Чашка з носиком
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.