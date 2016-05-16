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Nutraukta gamyba
9 unc.
Šiaudelis, 12 mėn. ir daugiau
5.0
iš 5
14
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Mnjauh
16/05/2016
Eesti
Meie lemmik, sinine tass
Tass oli suurepärane ja väga mugav kasutada, võiks olla kaasas ka sangad ja ostes tassi võiks olla kohe kaasas ka puhastushari, meil kulus palju aega enne kui leidsime poe kust harja ja lisakõrre komplekti saada, igalpool kus tasse on seda kahjuks ei saa kuid hügieenilises mõttes oleks harjakest kohe vaja läinud sest painde-liite kohast tõmbub kõrs seest mustaks.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF760/00 Kõrretassid
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF760/00 Kõrretassid
Magmag
10/03/2016
Polska
Ekspresowa i intuicyjna nauka picia
Próbowaliśmy nauczyć synka pić z niekapków różnych firm i nie udała nam się ta sztuka do czasu, aż trafiliśmy na kubeczek z rurką Avent. W drugim dniu zabawy nim, mój 9-miesięczny synek samodzielnie, intuicyjnie i bez pokazywania jak, nauczył się pić przez rureczkę. Odtąd kubek towarzyszy nam każdego dnia: podczas zabawy, na spacerach (ma chowaną rurkę, więc jest higieniczny), już miliona razy upadł nam na podłogę, czy beton i nadal jest cały. Łatwo się go myje, składa i można dokupić zamienne rurki. Polecam, rewelacja!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF760/00 Kubki ze słomką
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF760/00 Kubki ze słomką
magkwi
09/07/2015
Polska
Świetny kubek godny polecenia:)
Super kubek! Moja córka (13 miesięcy) w ciągu jednego popołudnia nauczyła się z niego pić, a wcześniej nie potrafiła pić z żadnego kubka niekapka, chociaż kupiliśmy kilka różnych firm i z twardymi i miękkimi ustnikami, a picie ze szklanki czy kubka treningowego kończyło się zamoczeniem jej i wszystkiego wokół. Kubek jest porządnie wykonany, nie cieknie, ma praktyczną zakrętkę, która nie zginie bo się ja przekręca a nie zdejmuje. Poza tym dziecko nie musi przechylać kubka aby móc się napić. Butelka przezroczysta z podziałką, przez co widać ile napoju dziecko wypiło. Jedyny malutki minus moim zdaniem to brak uchwytów do trzymania przez dziecko. Na początku też ciężko było mi go rozłożyć na części, ale po dojściu do wprawy zajmuje to tylko chwilę. Kubek zdecydowanie godny polecenia!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF760/00 Kubki ze słomką
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF760/00 Kubki ze słomką
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.