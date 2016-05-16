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  • Dėl užsukamo dangtelio šiaudelis išliks higieniškas kelionėje
  • Dėl užsukamo dangtelio šiaudelis išliks higieniškas kelionėje
  • Dėl užsukamo dangtelio šiaudelis išliks higieniškas kelionėje
  • Dėl užsukamo dangtelio šiaudelis išliks higieniškas kelionėje
  • Dėl užsukamo dangtelio šiaudelis išliks higieniškas kelionėje
  • Dėl užsukamo dangtelio šiaudelis išliks higieniškas kelionėje

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventŠiaudelių puodeliai

SCF760/00

5
| (14) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Dėl užsukamo dangtelio šiaudelis išliks higieniškas kelionėje
„Philips Avent“ puodelis su šiaudeliu SCF760/00 – idealus gėrimo sprendimas augančiam mažyliui. Jis sandarus, mažylis gali jį naudoti be pagalbos, su unikaliu pasukamu dangteliu, visiškai išardomas ir lengvai plaunamas.
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Sandarus, todėl vaikas gali lengvai naudoti be pagalbos

Dėl užsukamo dangtelio šiaudelis išliks higieniškas kelionėje

  • 9 unc.

  • Šiaudelis, 12 mėn. ir daugiau

Minkštas silikoninis šiaudelis su integruotu nepratekančiu vožtuvu

Pasukamas dangtelis, kurį vaikas lengvai atidarys ir uždarys

Pasukamas dangtelis išlaiko šiaudelį švarų

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

14

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

16/05/2016

Eesti

Eesti

Meie lemmik, sinine tass

Tass oli suurepärane ja väga mugav kasutada, võiks olla kaasas ka sangad ja ostes tassi võiks olla kohe kaasas ka puhastushari, meil kulus palju aega enne kui leidsime poe kust harja ja lisakõrre komplekti saada, igalpool kus tasse on seda kahjuks ei saa kuid hügieenilises mõttes oleks harjakest kohe vaja läinud sest painde-liite kohast tõmbub kõrs seest mustaks.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF760/00 Kõrretassid

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF760/00 Kõrretassid

10/03/2016

Polska

Polska

Ekspresowa i intuicyjna nauka picia

Próbowaliśmy nauczyć synka pić z niekapków różnych firm i nie udała nam się ta sztuka do czasu, aż trafiliśmy na kubeczek z rurką Avent. W drugim dniu zabawy nim, mój 9-miesięczny synek samodzielnie, intuicyjnie i bez pokazywania jak, nauczył się pić przez rureczkę. Odtąd kubek towarzyszy nam każdego dnia: podczas zabawy, na spacerach (ma chowaną rurkę, więc jest higieniczny), już miliona razy upadł nam na podłogę, czy beton i nadal jest cały. Łatwo się go myje, składa i można dokupić zamienne rurki. Polecam, rewelacja!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF760/00 Kubki ze słomką

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF760/00 Kubki ze słomką

09/07/2015

Polska

Polska

Świetny kubek godny polecenia:)

Super kubek! Moja córka (13 miesięcy) w ciągu jednego popołudnia nauczyła się z niego pić, a wcześniej nie potrafiła pić z żadnego kubka niekapka, chociaż kupiliśmy kilka różnych firm i z twardymi i miękkimi ustnikami, a picie ze szklanki czy kubka treningowego kończyło się zamoczeniem jej i wszystkiego wokół. Kubek jest porządnie wykonany, nie cieknie, ma praktyczną zakrętkę, która nie zginie bo się ja przekręca a nie zdejmuje. Poza tym dziecko nie musi przechylać kubka aby móc się napić. Butelka przezroczysta z podziałką, przez co widać ile napoju dziecko wypiło. Jedyny malutki minus moim zdaniem to brak uchwytów do trzymania przez dziecko. Na początku też ciężko było mi go rozłożyć na części, ale po dojściu do wprawy zajmuje to tylko chwilę. Kubek zdecydowanie godny polecenia!!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF760/00 Kubki ze słomką

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF760/00 Kubki ze słomką

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 