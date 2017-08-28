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  • Dėl užsukamo dangtelio šiaudelis išliks higieniškas kelionėje
  • Dėl užsukamo dangtelio šiaudelis išliks higieniškas kelionėje
  • Dėl užsukamo dangtelio šiaudelis išliks higieniškas kelionėje
  • Dėl užsukamo dangtelio šiaudelis išliks higieniškas kelionėje
  • Dėl užsukamo dangtelio šiaudelis išliks higieniškas kelionėje
  • Dėl užsukamo dangtelio šiaudelis išliks higieniškas kelionėje

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventŠiaudelių puodeliai

SCF762/00

5
| (10) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Dėl užsukamo dangtelio šiaudelis išliks higieniškas kelionėje
„Philips Avent“ puodelis su šiaudeliu SCF762/00 – idealus gėrimo sprendimas augančiam mažyliui. Jis sandarus, mažylis gali jį naudoti be pagalbos, su unikaliu pasukamu dangteliu, visiškai išardomas ir lengvai plaunamas.
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Sandarus, todėl vaikas gali lengvai naudoti be pagalbos

Dėl užsukamo dangtelio šiaudelis išliks higieniškas kelionėje

  • 12 uncijų

  • Šiaudelis, 18 mėn. ir daugiau

Minkštas silikoninis šiaudelis su integruotu nepratekančiu vožtuvu

Pasukamas dangtelis, kurį vaikas lengvai atidarys ir uždarys

Pasukamas dangtelis išlaiko šiaudelį švarų

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

10

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

28/08/2017

Polska

Polska

Najlepszy bidon z jakiego korzystaliśmy

Bidon jest bardzo praktyczny, higieniczny, płyn nie rozlewa się. Pomimo wielu upadków na różne powierzchnie, nadal wygląda niemal jak nowy. Polecam serdecznie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF762/00 Kubki ze słomką

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF762/00 Kubki ze słomką

30/12/2014

Polska

Polska

Bardzo praktyczny dla małych dzieci

Z kubka nie wylewa się napój. Dziecko z łatwością trzyma taki kubek.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF762/00 Kubki ze słomką

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF762/00 Kubki ze słomką

17/10/2013

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Ten kubek jest doskonały dla małych dzieci.

Kubek łatwy w utrzymaniu czystości. Doskonały niekapek - z kubka nie cię nie wylewa. Idealny podczas zabaw. Dziecko bez trudu utrzymuje kubek w rączkach. Polecam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF762/00 Kubki ze słomką

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF762/00 Kubki ze słomką

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 