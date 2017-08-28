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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
12 uncijų
Šiaudelis, 18 mėn. ir daugiau
5.0
iš 5
10
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Beata11
28/08/2017
Polska
Najlepszy bidon z jakiego korzystaliśmy
Bidon jest bardzo praktyczny, higieniczny, płyn nie rozlewa się. Pomimo wielu upadków na różne powierzchnie, nadal wygląda niemal jak nowy. Polecam serdecznie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF762/00 Kubki ze słomką
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF762/00 Kubki ze słomką
wiol12
30/12/2014
Polska
Bardzo praktyczny dla małych dzieci
Z kubka nie wylewa się napój. Dziecko z łatwością trzyma taki kubek.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF762/00 Kubki ze słomką
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF762/00 Kubki ze słomką
aga82
17/10/2013
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Ten kubek jest doskonały dla małych dzieci.
Kubek łatwy w utrzymaniu czystości. Doskonały niekapek - z kubka nie cię nie wylewa. Idealny podczas zabaw. Dziecko bez trudu utrzymuje kubek w rączkach. Polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF762/00 Kubki ze słomką
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF762/00 Kubki ze słomką
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.