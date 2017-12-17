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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Keičiamų šiaudelių rinkiniai
Su šepetėliu
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
liskahana
17/12/2017
Česká republika
Praktická a super věc.
Zakoupila jsem lahvičku s brčkem jiné značky a vůbec mi nedošlo, že by mohl nastat problém. Jenže za pár dní bylo brčko zanesené a hádejte co - náhradní této značky se nevyrábí a o kartáčku jsem si taky mohla jen nechat zdát. Lahvička letěla do koše. Takže za mě je toto super!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF764/00 Hrnečky s brčkem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF764/00 Hrnečky s brčkem
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.