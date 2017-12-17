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  • Puodelis su šiaudeliu visada bus higieniškas
  • Puodelis su šiaudeliu visada bus higieniškas
  • Puodelis su šiaudeliu visada bus higieniškas
  • Puodelis su šiaudeliu visada bus higieniškas

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventŠiaudelių puodeliai

SCF764/00

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Puodelis su šiaudeliu visada bus higieniškas
„Philips Avent“ keičiamų šiaudelių rinkinį SCF764/00 su šepetėliu sudaro 2 keičiami šiaudeliai ir valymo šepetėlis. Tai reiškia, kad šiaudelis puodelyje visada bus švarus, higieniškas ir visada paruoštas naudoti!
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Keičiami silikoniniai šiaudeliai su valymo šepetėliu

Puodelis su šiaudeliu visada bus higieniškas

  • Keičiamų šiaudelių rinkiniai

  • Su šepetėliu

Su 2 pakaitinių šiaudelių rinkiniais ir valymo šepetėliu

Skirta 9 uncijų šiaudelių puodeliui

Šepetėliu lengvai išvalysite šiaudelius

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Praktická a super věc.

Zakoupila jsem lahvičku s brčkem jiné značky a vůbec mi nedošlo, že by mohl nastat problém. Jenže za pár dní bylo brčko zanesené a hádejte co - náhradní této značky se nevyrábí a o kartáčku jsem si taky mohla jen nechat zdát. Lahvička letěla do koše. Takže za mě je toto super!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF764/00 Hrnečky s brčkem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF764/00 Hrnečky s brčkem

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 