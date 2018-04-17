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  • Ilgiau išlaikoma tinkama gėrimų temperatūra
  • Ilgiau išlaikoma tinkama gėrimų temperatūra
  • Ilgiau išlaikoma tinkama gėrimų temperatūra
  • Ilgiau išlaikoma tinkama gėrimų temperatūra
  • Ilgiau išlaikoma tinkama gėrimų temperatūra
  • Ilgiau išlaikoma tinkama gėrimų temperatūra
  • Ilgiau išlaikoma tinkama gėrimų temperatūra
  • Ilgiau išlaikoma tinkama gėrimų temperatūra

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventIzoliuoti puodeliai su šiaudeliu

SCF766/00

4.6
| (23) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Ilgiau išlaikoma tinkama gėrimų temperatūra
„Avent“ izoliuotame puodelyje su šiaudeliu SCF766/00 gėrimas ilgiau išlieka šiltas / vėsus, kad vaikas galėtų mėgautis gėrimu! Jis sandarus, su unikaliu pasukamu dangteliu, mažylis gali juo naudotis be niekieno pagalbos.
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Sandarus, todėl vaikas gali lengvai naudotis be pagalbos

Ilgiau išlaikoma tinkama gėrimų temperatūra

  • 9 unc.

  • Šiaudelis, 12 mėn. ir daugiau

Ilgiau išlaikoma tinkama gėrimų temperatūra

Minkštas šiaudelis su integruotu nepratekančiu vožtuvu

Lengvai aktyvinamas: skystis ima iškart tekėti, kai vaikas siurbia.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

23

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

17/04/2018

Polska

Polska

super w użytkowaniu przez dzieci

[Employee of philipsglobal] Bardzo poręczne, łatwe do utrzymania w czystości i użytkowaniu przez dzieci. Super, jedyna wada to ze przy zakupie nie można było wybrac koloru :-( i moja córka ma taki sam kolor jak mój syn... niebieski

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką

30/12/2014

Polska

Polska

praktyczny kubek

Super pomysł na kubek termiczny, świetnie nadaje się podczas podróży, pikników z dzieckiem. Utrzymuje na dłużej temperaturę napoju. Bardzo łatwy w obsłudze dla dziecka, które może samodzielnie korzystać. Super pomysł, polecam:)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką

17/02/2020

Magyarország

Magyarország

Öröm az ivás!

A szívószál miatt nagyon szereti a lányom! Sajnos a cumisüvegeket nagyon elutasítja, ezért örültem h végre ebböl elfogadja a tejitalát :)

Argumentai už

Masszív anyag, könnyű tisztíthatóság!

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF766/00 Avent Szigetelt szívószálas itatópohár

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF766/00 Avent Szigetelt szívószálas itatópohár

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 