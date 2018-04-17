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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
9 unc.
Šiaudelis, 12 mėn. ir daugiau
4.6
iš 5
23
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Separatka
17/04/2018
Polska
super w użytkowaniu przez dzieci
[Employee of philipsglobal] Bardzo poręczne, łatwe do utrzymania w czystości i użytkowaniu przez dzieci. Super, jedyna wada to ze przy zakupie nie można było wybrac koloru :-( i moja córka ma taki sam kolor jak mój syn... niebieski
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką
Krawcowa
30/12/2014
Polska
praktyczny kubek
Super pomysł na kubek termiczny, świetnie nadaje się podczas podróży, pikników z dzieckiem. Utrzymuje na dłużej temperaturę napoju. Bardzo łatwy w obsłudze dla dziecka, które może samodzielnie korzystać. Super pomysł, polecam:)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką
Iliszke
17/02/2020
Magyarország
Öröm az ivás!
A szívószál miatt nagyon szereti a lányom! Sajnos a cumisüvegeket nagyon elutasítja, ezért örültem h végre ebböl elfogadja a tejitalát :)
Argumentai už
Masszív anyag, könnyű tisztíthatóság!
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF766/00 Avent Szigetelt szívószálas itatópohár
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF766/00 Avent Szigetelt szívószálas itatópohár
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.